Milwaukee abre Serie Divisional de la Nacional ante San Diego, su rival más difícil recientemente

Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Cardenales de San Luis, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Milwaukee tiene el mejor récord de temporada regular (293-193) en las mayores durante los tres años del mánager Pat Murphy, pero acumula una marca de 6-13 contra San Diego, incluido un 2-4 este año. Los otros equipos que tienen registro ganador contra Milwaukee en ese lapso son los Gigantes (11-9) y los Yankees (5-4), según Sportradar.

San Diego ganó 20 de sus últimos 23 juegos en total y Milwaukee cerró con 15 victorias en 18 juegos de cara a una serie divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco que comienza la noche del sábado.

“Están jugando muy bien y tienen muchísimo talento, un equipo muy talentoso y confiado ahora mismo, con —todos lo sabemos— el mejor bullpen del béisbol, con verdaderas megaestrellas en la alineación. Y vienen embalados. Pero eso es lo que vas a enfrentar en esta época del año”, comentó Murphy.

El primer juego tendrá al favorito para el Premio Cy Young, Jacob Misiorowski (16-5, 1,80 de efectividad), como abridor por los Cerveceros, y al ganador de ese mismo galardón de la Liga Americana en 2021, Robbie Ray (13-8, 3,59), por San Diego. El segundo encuentro presenta un probable duelo entre Michael King (12-10, 3,21) de San Diego y Logan Henderson (11-3, 2,47) de Milwaukee.

San Diego estaba por debajo de .500 a finales de julio antes de apretar el paso y luego barrer a los Cachorros de Chicago en una serie de comodines.

Esta serie divisional presenta a dos habituales equipos de los playoffs que persiguen su primer título de Serie Mundial.

Milwaukee ha llegado a la postemporada en ocho de los últimos nueve años pero tuvo su única aparición en el Clásico de Otoño en 1982. San Diego está disputando su cuarta postemporada consecutiva, pero sólo ha llegado a la Serie Mundial dos veces, en 1984 y 1998.

Los Cerveceros terminaron 103-59 para asegurar la ventaja de local durante toda la postemporada por segundo año consecutivo. Los Dodgers de Los Ángeles barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Mucho talento joven en ambos rosters

La serie podría tener hasta cinco jugadores titulares de posición menores de 24 años: Ethan Salas (20) y Jackson Merrill (23) de San Diego, así como Jackson Chourio (22), Cooper Pratt (22) y Luis Lara (21) de Milwaukee.

Salas, venezolano al igual que Chourio y Lara, se convirtió en el receptor más joven en jugar un partido de postemporada cuando fue titular en el segundo duelo de la serie de comodines.

Los dos principales abridores de Milwaukee —Misiorowski y Henderson— tienen 24 años. El bullpen de San Diego incluye al derecho venezolano Bradgley Rodriguez, de 22 años.

Misiorowski hará su primera apertura en playoffs

Misiorowski tuvo marca de 2-1 con 1,50 de efectividad en tres apariciones de relevo en la postemporada del año pasado. Esta será su primera apertura en playoffs.

En su única aparición en su carrera contra los Padres, Misiorowski ponchó a 10 y permitió cuatro hits y ninguna base por bolas en siete entradas en blanco el 13 de mayo. San Diego, como visitante, ganó 3-1 después de que Gavin Sheets conectó un jonrón de tres carreras ante el dominicano Abner Uribe con dos outs en la novena entrada.

Ray, de 35 años, tiene marca de 0-3 con 7,43 de efectividad en seis apariciones de postemporada en su carrera. Los Padres lo adquirieron de San Francisco en la fecha límite de cambios.

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FUENTE: AP