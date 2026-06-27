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Millones de estadounidenses pierden cobertura de Obamacare tras vencer subsidios y aumentar costos

NUEVA YORK (AP) — Unos 3 millones de personas menos en Estados Unidos tenían planes de seguro médico amparados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) en febrero, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según nuevos datos federales.

ARCHIVO – Un hombre camina frente a una oficina de planes de seguro médico en Hialeah, Florida, el 27 de julio de 2017, (AP Foto/Alan Diaz, Archivo)
ARCHIVO – Un hombre camina frente a una oficina de planes de seguro médico en Hialeah, Florida, el 27 de julio de 2017, (AP Foto/Alan Diaz, Archivo) AP

En el informe divulgado el viernes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indicó que la caída del 13% en la inscripción, de 22,1 millones de personas en 2025 a 19,2 millones este año, podría atribuirse a una ofensiva federal contra inscripciones fraudulentas o “fantasma”. Pero analistas de salud señalaron que era más probable que estuviera relacionada con el vencimiento, el 1 de enero, de los subsidios federales, lo que provocó un aumento repentino en el costo de los planes y derivó en que muchas personas no pudieran pagar sus primas.

“Sabemos que personas reales perdieron su cobertura de seguro médico”, afirmó Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la ACA en la organización sin fines de lucro de investigación sanitaria KFF, mencionando hallazgos de encuestas sobre personas que habían abandonado sus planes. “Esta pérdida de cobertura ocurrió mientras millones de personas enfrentaban aumentos de dos o incluso de tres dígitos en sus pagos de primas”.

Los nuevos datos, recopilados en abril pero que muestran la cobertura en febrero, representan la primera mirada oficial del gobierno sobre cómo el hecho de que las personas no pudieran pagar sus primeras facturas este año afectó la inscripción total. Esto se debe a que las cifras reflejan el mercado después de que venciera un periodo de gracia por falta de pago.

En una estimación federal realizada en enero se mostró que unas 800.000 personas menos se habían inscrito en planes de la ACA en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que marcó la primera vez en los últimos cuatro años que la inscripción disminuía frente al año anterior en ese punto de la ventana de contratación.

Cox indicó que KFF espera que el número total de personas inscritas en el programa de atención médica del gobierno siga disminuyendo a lo largo del año, posiblemente hasta un mínimo de alrededor de 17,5 millones. Eso supondría una importante caída para el emblemático programa gubernamental de seguro médico subsidiado para personas en edad de trabajar que no califican para Medicaid. En los últimos años, los planes de la ACA se han convertido en una opción popular para trabajadores de la economía de encargos, agricultores, ganaderos, peluqueros y otras personas que no cuentan con una cobertura médica a través de un empleador.

Los subsidios de la ACA que vencieron este año fueron el elemento central de una amarga disputa en el Congreso el otoño pasado, en la que los demócratas y algunos republicanos pidieron su renovación. Los fuertes aumentos en los costos de salud de la ACA y otros programas de seguro médico se producen mientras los votantes, de cara a las elecciones de noviembre, dicen que la asequibilidad es una de sus principales preocupaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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