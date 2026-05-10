Militares británicos dicen que un barco se incendió tras ser atacado frente a Qatar

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército británico informó que un barco se incendió el domingo tras ser alcanzado por un proyectil desconocido frente a la costa de Qatar.
La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo indicó que el ataque provocó un pequeño incendio en el carguero, que fue extinguido.
No se reportaron víctimas, señaló.
Fue el ataque más reciente contra embarcaciones en el golfo Pérsico desde que un frágil alto el fuego detuvo los combates entre Estados Unidos e Irán.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
