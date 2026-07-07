Milicianos matan a 9 policías en un ataque en el suroeste de Pakistán

La policía indicó que el ataque ocurrió en una zona remota del distrito de Ziarat, en la provincia de Baluchistán, sin ofrecer más detalles. Los agresores también secuestraron a ocho policías, pero todos fueron recuperados posteriormente por las fuerzas de seguridad, señaló Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque, aunque es probable que las sospechas recaigan sobre el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán.

El ELB se atribuyó un atentado suicida del fin de semana contra un puesto de seguridad en la localidad costera de Jiwani, aunque el gobierno no ha confirmado ni desmentido esa afirmación.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que hombres armados atacaron a civiles en las afueras de la ciudad de Quetta durante el fin de semana. Desde entonces, algunos vecinos han realizado una sentada cerca de Quetta, exigiendo mayor seguridad y protección frente a futuros ataques.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, culpó del ataque más reciente a lo que describió como milicianos respaldados por India. No presentó pruebas que sustentaran la acusación. India ha negado reiteradamente las acusaciones de Pakistán de que respalda a separatistas en Baluchistán o a milicianos talibanes paquistaníes.

En su declaración también rindió homenaje a los agentes fallecidos y expresó condolencias a las familias de las víctimas, al afirmar que ataques como estos “no pueden sabotear la paz”.

Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, también mantienen una fuerte presencia en Baluchistán y han perpetrado ataques allí.

Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán pero la menos poblada, ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia de grupos separatistas, así como de ataques de los talibanes paquistaníes. El ELB, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en 2019, ha estado detrás de numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y civiles en toda la provincia en los últimos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP