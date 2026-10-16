Miles de manifestantes abarrotan Nueva Delhi para exigir la renuncia del jefe electoral de India

La prominente líder estudiantil Neha Bora, centro, grita consignas mientras es detenida por la policía durante una manifestación juvenil para exigir la renuncia del jefe electoral del país, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el viernes 16 de octubre de 2026. (AP Foto/Vipin) AP

Los manifestantes se concentraron en Connaught Place, uno de los distritos comerciales más concurridos de Nueva Delhi, en respuesta a un llamado del movimiento juvenil Cucaracha, cuyo líder, Abhijeet Dipke, fue detenido por la policía antes de la protesta. Personas de distintas generaciones se sumaron a la concentración, lo que refleja un amplio enojo público e intensifica la presión sobre el principal funcionario electoral del país.

Las protestas de jóvenes y partidos de oposición se han intensificado por la actual revisión de los padrones electorales, en la que se han eliminado más de 130 millones de nombres desde el año pasado. Los críticos sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas, amenaza con privar del derecho al voto a millones de personas más y ha afectado de manera desproporcionada a las minorías, en particular a los musulmanes. Han exigido la renuncia del jefe electoral Gyanesh Kumar.

La Comisión Electoral y la administración del primer ministro Narendra Modi niegan las acusaciones y afirman que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

La protesta del viernes formó parte de una creciente campaña que ha puesto bajo presión al gobierno de Modi y se produjo una semana después de la represión policial contra manifestantes en Nueva Delhi.

Los manifestantes superaban ampliamente al personal de seguridad apostado a lo largo de la vía, mientras varias columnas de policías antidisturbios vigilaban.

La policía pidió previamente a la gente que no se sume a la concentración y ofreció permitir que un pequeño grupo se reuniera para ondear la bandera nacional y cantar el himno nacional. Ante la previsión de protestas, las autoridades también cerraron el viernes y el sábado Central Park, un espacio verde rodeado por los edificios blancos de la época colonial en Connaught Place.

Modi no ha comentado públicamente sobre las protestas. Algunos dirigentes de su partido han desestimado a los manifestantes calificándolos de “anarquistas” y han sugerido, sin aportar pruebas, que cuentan con el respaldo de potencias extranjeras.

La policía detuvo a Dipke, fundador del movimiento Cucaracha, antes de las manifestaciones. Él había instado a los simpatizantes que no pudieran viajar a Nueva Delhi a izar la bandera y manifestarse en sus propias comunidades.

En un video en vivo, publicado en la cuenta de Instagram del movimiento, se mostró a Dipke saliendo de una casa y dirigiéndose hacia la calle, donde varios policías lo interceptaron. Tras un breve diálogo, los agentes lo subieron a la fuerza a un vehículo policial y se marcharon.

“Ondear la tricolor (la bandera india) no es un delito”, les dijo Dipke a los reporteros el jueves.

El movimiento Cucaracha comenzó en verano como una campaña satírica en internet, después de que el presidente de la Corte Suprema de India comparara a los jóvenes desempleados con parásitos. Muchos jóvenes indios asumieron el comentario y adoptaron la cucaracha como símbolo de resiliencia. Desde entonces, la corriente se ha expandido hasta convertirse en un movimiento nacional de protesta juvenil. En julio, las protestas encabezadas por el grupo obligaron a renunciar al ministro de Educación de Modi, un revés poco común para el gobernante, que lleva más de 12 años en el poder.

Sigue sin estar claro si las protestas crecerán hasta convertirse en un movimiento político más amplio. El gobierno de Modi mantiene su fortaleza electoral, y el enojo por los padrones electorales no se traducirá necesariamente en apoyo a la oposición, que ha utilizado el tema para criticar a su gobierno nacionalista hindú.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP