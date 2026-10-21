Miles de estudiantes y maestros marchan por Atenas para protestar por el alto costo de vida

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Manifestantes participan en una protesta para exigir más recursos a la educación, en Atenas, Grecia, el 21 de octubre del 2026. (AP foto/Petros Giannakouris) AP

Se realizaban protestas similares en varias ciudades de Grecia, entre ellas Tesalónica en el norte y la ciudad portuaria occidental de Patras.

El aumento del costo de vida, incluidos los mayores costos del combustible, y el enojo por el estado de las escuelas y la falta de viviendas asequibles para estudiantes han estado alimentando protestas en toda Europa, con estallidos de violencia especialmente en Francia, así como en Italia y Albania.

“De Grecia a Francia, den dinero a la educación”, decía una pancarta en la protesta de Atenas. Otros levantaban carteles de cartón en francés que decían: “Estudiar o sobrevivir”.

El estudiante de ingeniería Panagiotis Moschonas, de 20 años, criticó al gobierno conservador por no tomar ninguna medida para ayudar a los estudiantes a afrontar el alto costo de vida. “Dice que supuestamente está ayudando a los estudiantes, con un subsidio de alquiler de 120 euros (135 dólares) al mes. Eso ni siquiera alcanza para la mitad de un alquiler, y además se entrega al final del año”.

La policía antidisturbios siguió de cerca la marcha, mientras agentes realizaban controles aleatorios y revisiones de bolsos a las personas que se dirigían hacia la protesta. Las manifestaciones en Grecia a menudo se tornan violentas, y las tiendas y cafeterías a lo largo del recorrido bajaron persianas metálicas para protegerse de que les rompieran las ventanas.

Los docentes declararon una huelga para el miércoles, aunque algunas escuelas estaban abiertas.

“Hoy estamos en huelga porque esta situación no puede continuar para nuestras familias, con los altos costos, con nosotros luchando para llegar a fin de mes, con la situación en las escuelas que se deteriora exponencialmente año tras año”, declaró el docente Ioannis Rompas. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP