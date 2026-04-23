Milei celebra fallo judicial que restituye parte de la reforma laboral suspendida en Argentina

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Un conductor de autobús espera en un semáforo en un autobús decorado con una imagen del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) AP

"No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, dijo el mandatario en X. El Ministerio de Capital Humano informó a su vez que la medida tomada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo “revocó la decisión del juez (Raúl) Ojeda” de marzo de suspender provisoriamente la aplicación de más de 80 artículos de la ley que modificó las relaciones laborales en Argentina.

De esta manera, la iniciativa aprobada por el Congreso a fines de febrero está en vigencia hasta que el tribunal de alzada resuelva la disputa de fondo sobre la reforma, que fue aprobada a instancias del oficialismo y con el apoyo de partidos aliados con el fin de modernizar el mercado laboral, atraer inversiones y reducir el poder de los sindicatos y los costos laborales.

El juez Ojeda, del fuero laboral, había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, que considera que la reforma es inconstitucional porque avanza sobre derechos consagrados, como el derecho a huelga.

Pero la cámara dispuso “otorgar efecto suspensivo” a la apelación presentada por el gobierno contra ese fallo de primera instancia que había admitido la medida cautelar solicitada por la CGT.

Algunos de los puntos de la reforma más resistidos por los sindicatos —que había suspendido el juez laboral—son los que hacen referencia a la nueva base para calcular las indemnizaciones excluyendo pagos adicionales en el año como el aguinaldo, vacaciones y horas extras, y establecen que las sentencias indemnizatorias se abonen en cuotas. También el referido al Fondo de Asistencia Laboral, creado para que los empleadores financien despidos de personal con una contribución de entre 1% y 3% sobre los salarios.

FUENTE: AP