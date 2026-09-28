Milei anuncia arbitraje internacional contra Reino Unido por proyecto petrolero en las Malvinas

En una nota titulada “Defendiendo con hechos”, Milei anunció que instruyó a la Cancillería a iniciar el proceso de arbitraje para “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos” del proyecto Sea Lion. Agregó que la “explotación unilateral” de los recursos de las islas Malvinas, que los ingleses llaman Falklands, va en contra del derecho internacional y perjudica los derechos de soberanía de Argentina.

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en su cuenta de X.

El presidente le dio a Reino Unido dos semanas para que tome las medidas necesarias para impedir que continúe el proyecto en las Malvinas. En caso de que Londres no cumpla con el plazo, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El canciller Pablo Quirno calificó la decisión de Milei como “un paso histórico y sin precedentes” y dijo que el presidente está actuando de acuerdo con el derecho internacional y por la vía pacífica.

Milei también anunció el lunes que iniciará “procedimientos sancionatorios” contra vuelos que considera ilegales entre las Malvinas y Punta Arenas, en Chile, operados por la empresa británica Thales UK Limited. El presidente dijo que los vuelos se realizaron en una aeronave de matrícula británica y que no recibieron autorización de Argentina.

Reino Unido, que controla las islas Malvinas, no hizo declaraciones inmediatas sobre el comunicado argentino. En 1982, Argentina y Gran Bretaña libraron una guerra por el archipiélago que terminó con la victoria británica.

Este mes, el gobierno de Milei presentó un proyecto de ley de seguridad para sancionar a compañías petroleras que operan “ilegalmente” en las Malvinas, cuya soberanía Argentina reclama desde 1833. Además, el presidente dijo que crearía un consejo de seguridad nacional presidido por él y que ampliaría el rol de las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura crítica del país.

En la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Milei enfatizó su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, al que calificó como una “causa nacional” para Argentina e invitó a las partes a encontrar una “solución pacífica” a la disputa.

Además, el presidente acusó a las Naciones Unidas de no hacer cumplir las resoluciones internacionales que obligan a las partes a “abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta”.

“Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato”, dijo Milei.

El primer ministro británico Andy Burnham también habló sobre la disputa esa semana y dijo que el Reino Unido se mantendrá firme ante las amenazas y defenderá el derecho de los habitantes de las Falklands a ser británicos. En un referendo en 2013, los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

FUENTE: AP