Mike Trout probablemente rechazará invitación para participar en el Derby de Jonrones

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Trout espera regresar de la lesión con tiempo de sobra para jugar el Juego de Estrellas el 14 de julio, pero probablemente le impedirá al jardinero central de los Los Angeles Angels participar en la competencia de jonrones la noche anterior en el Citizens Bank Park.

“Me lo preguntaron cuando estábamos en Sacramento (el fin de semana pasado), pero probablemente no lo haré. Habría sido genial hacerlo, pero la lesión lo desajustó todo un poco”, señaló Trout, de 34 años, antes del partido de los Angelinos contra los Atléticos.

Trout, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y 11 veces All-Star, ha rechazado numerosas invitaciones para participar en el derby porque consideraba que el alto volumen de swings a máxima intensidad que exige el evento lo desajustaría en el plato.

Siempre sostuvo que participaría en el derby al menos una vez antes de retirarse, y este parecía ser el año indicado para hacerlo, con las festividades del Juego de Estrellas en el Citizens Bank Park, a unos 45 millas al norte de su ciudad natal de Millville, Nueva Jersey.

Trout alimentó más las especulaciones de que participaría en el derby el fin de semana pasado, cuando le dijo a USA Today que estaba “considerando” participar en el evento.

Pero Trout, que bateaba para .234 con 17 jonrones y 36 carreras impulsadas en 74 juegos cuando fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 18 de junio, cambió de parecer durante la última semana.

“Cuando se supo que el Juego de Estrellas era en Filadelfia, pensé que sin duda habría sido genial hacerlo. Luego me lastimé la pierna, así que me inclino por no hacerlo”, expresó Trout, quien ocupa el segundo lugar detrás de Aaron Judge en la votación del Juego de Estrellas entre los jardineros de la Liga Americana. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP