Miguel Vargas suma a su temporada revelación con actuación decisiva para los Medias Blancas

El pelotero de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, celebra mientras recorre la primera base tras conectar un cuadrangular solitario durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty) AP

Vargas sumó a su temporada de despegue con una actuación estupenda y completa en la victoria de Chicago por 3-1 sobre Detroit el sábado. El tercera base All-Star conectó su jonrón número 33, recibió dos bases por bolas y realizó una gran jugada a la defensiva.

“Es lo que ha hecho todo el año. Sin duda, es un gran día para señalar su crecimiento y algunas de las cosas que ha podido lograr a nivel individual. Ha estado en medio de todo para nosotros”, afirmó el mánager de los Medias Blancas, Will Venable.

Vargas también conectó jonrón el viernes por la noche e impulsó tres carreras, pero Chicago desperdició una ventaja de seis carreras en una derrota 11-8 ante Detroit. Los Medias Blancas están a un juego del líder de la División Central de la Liga Americana, Cleveland, y ocupan el tercer puesto en la clasificación de comodines, con dos juegos de ventaja sobre Houston.

“De esto se trata este equipo. Nunca nos rendimos. Siempre regresamos y peleamos al día siguiente y jugamos las nueve entradas. Eso es lo que hemos estado haciendo todo el año: simplemente presentarnos ese día", expresó Vargas.

Vargas ayudó a Chicago (79-76) a arrancar con fuerza en la primera entrada. Llegó a base con una base por bolas con dos outs, se robó la segunda y anotó con el sencillo de Munetaka Murakami para poner el 1-0.

Vargas, de 26 años, se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con al menos 30 jonrones, 30 dobles, 20 robos y 100 carreras anotadas en una sola temporada.

“Ha estado increíble. Incluso en este tramo final, ha subido otro nivel en ambos lados de la pelota, y eso es enorme de ver. Y hoy también corriendo las bases. Todos estamos muy contentos con la forma en que ha estado jugando”, comentó el derecho Sean Burke.

Vargas también ayudó a Chicago a salir de un aprieto en la cuarta. Con dos en base y dos outs, se lanzó para detener el fuerte roletazo de Dillon Dingler hacia tercera y tiró a primera para el out.

Vargas se golpeó el pecho en señal de celebración después de hacer la jugada.

“Esa es una de mis principales metas al llegar a este año. Quiero poder ayudar a mi equipo en ambos lados del campo, y poder hacer esa jugada en ese momento significa mucho para mí. Sé que me entusiasmo un poco de más por eso, pero simplemente siento el momento. Ese es el tipo de persona que soy, y me gusta este momento. Me gustan estos juegos, y solo estoy tratando de disfrutarlo al máximo”, explicó.

Momentos después de que Burke saliera de un aprieto en la parte alta de la sexta, Vargas puso el 3-1 al abrir la parte baja con un batazo de 390 pies hacia el jardín izquierdo-central. Vargas comenzó la temporada con 29 jonrones de por vida, incluidos 16 con Chicago el año pasado.

“Por eso me despierto todos los días y trabajo tan duro para este tipo de momentos. Y para mí, creo que este grupo me ha estado empujando cada día. Y nunca he estado pensando en mis estadísticas individuales; solo quiero salir ahí y hacer lo mejor para mi equipo, divertirme y siempre esforzarme”, señaló Vargas.

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FUENTE: AP