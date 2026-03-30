Miguel Vargas pega grand slam y Medias Blancas vencen 9-4 a Marlins

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Miguel Vargas (20), de los Medias Blancas de Chicago, pega un sencillo al jardín izquierdo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Marlins de Miami, el lunes 30 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Como primer bate, Vargas remolcó al venezolano Everson Pereira con un sencillo en la tercera entrada. El jonrón de Hays hacia el jardín derecho puso rápidamente el marcador 4-0.

El grand slam de Vargas en la cuarta entrada le dio a los Medias Blancas una ventaja de 8-0. El venezolano Luisangel Acuña anotó en la sexta con un elevado de sacrificio de Vargas.

Tristan Peters y Pereira conectaron dos hits cada uno por Chicago.

Davis Martin (1-0) permitió tres carreras y cinco hits en cinco entradas, con seis ponches y dos bases por bolas. Sean Newcomb ponchó a cinco en 2 2/3 entradas de relevo, y Jordan Hicks consiguió cuatro outs para su primer salvamento con Chicago.

El abridor de Miami, Chris Paddack (0-1), lanzó cuatro entradas y permitió ocho carreras y ocho hits en 79 lanzamientos. Ponchó a seis y no dio bases por bolas.

Por los Marlins, el dominicano Otto Lopez de 3-1.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP