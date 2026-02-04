americateve

Miguel Andújar y Padres de San Diego pactan por un año y 4 millones, según fuente de AP

Miguel Andújar y los Padres de San Diego alcanzaron el miércoles un acuerdo de un año por cuatro millones de dólares, informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

ARCHIVO - El dominicano Miguel Andújar, de los Rojos de Cincinnati, festeja tras batear un jonrón ante los Cachorros de Chicago, el 19 de septiembre de 2025 (AP Foto/Jeff Dean, File)
ARCHIVO - El dominicano Miguel Andújar, de los Rojos de Cincinnati, festeja tras batear un jonrón ante los Cachorros de Chicago, el 19 de septiembre de 2025 (AP Foto/Jeff Dean, File) AP

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Andújar puede ganar más de 2 millones en bonos por rendimiento. El jardinero devengó un salario de 3 millones el año pasado.

El dominicano, quien cumplirá 30 años el 2 de marzo, bateó para .318 con diez jonrones y 44 carreras impulsadas el año pasado para los Atléticos y Cincinnati, que lo adquirió el 31 de julio a cambio del lanzador derecho de ligas menores Kenya Huggins.

Con nueve años de experiencia en las Grandes Ligas, Andujar tiene un promedio de bateo de .282 con 53 jonrones y 223 carreras impulsadas para los Yankees de Nueva York (2017-22), Pittsburgh (2022-23), los Atléticos (2024-25) y Cincinnati.

Andújar, quien también juega en la tercera base, bateó para .297 con 27 jonrones y 92 carreras impulsadas en 2018, terminando segundo detrás de Shohei Ohtani en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

