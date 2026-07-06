Microsoft recorta 4.800 empleos, muchos en Xbox, en "reinicio" de su división de videojuegos

ARCHIVO - Un hombre pasa junto al logotipo de Xbox en el stand de Microsoft durante la feria de videojuegos E3 en Los Ángeles, el martes 11 de junio de 2013. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

Los despidos incluyeron a 1.600 empleados de Xbox, y habrá más este año como parte de una reorganización más amplia diseñada para “reiniciar” Xbox ante el aumento de la competencia, informó la empresa el lunes.

“Nuestro negocio hoy no es saludable", se indicó en un memorando de la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, quien asumió la división de videojuegos a principios de este año. "Estamos operando con márgenes que son de 3 a 10 veces más bajos que los de negocios comparables de plataformas y publicación”.

Sharma indicó que la industria, en la que Xbox compite con PlayStation de Sony y Switch de Nintendo, enfrenta una grave “crisis de hardware” a medida que se disparan los costos de los componentes de las consolas.

Además de los despidos anunciados el lunes, Sharma anunció que Xbox prevé otros 1.600 recortes de empleo a lo largo del año fiscal que comenzó la semana pasada. La empresa también está escindiendo cuatro estudios de desarrollo de videojuegos que Microsoft había adquirido previamente.

Hace casi tres años, Microsoft cerró un acuerdo de 69.000 millones de dólares para adquirir al gigante de los videojuegos Activision Blizzard, creador de “Call of Duty” y otras franquicias taquilleras. La empresa explicó entonces que quería ampliar su cartera de desarrollo de juegos y ofrecer un servicio de suscripción de streaming similar a Netflix, pero la estrategia no parece haber sido suficiente para adelantarse a la competencia.

“Si bien esos negocios han creado un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos”, lamentó Sharma.

Los recortes en Xbox se suman a despidos más amplios en Microsoft que la directora de personal del gigante del software, Amy Coleman, vinculó a cambios no especificados en las necesidades de los clientes.

“También quiero ser directa en que los puestos eliminados hoy no están siendo reemplazados por la IA”, escribió Coleman en una publicación de blog.

Los despidos se produjeron después de compras voluntarias de salida que Microsoft comenzó a ofrecer a unas 8.750 personas en mayo. Más del 30% de los trabajadores elegibles aceptaron esas ofertas de jubilación voluntaria, indicó Coleman el lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP