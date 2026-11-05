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Michael Penix busca recuperarse en España tras el mal partido de Falcons ante Buccaneers

MADRID (AP) — Michael Penix Jr. comprensiblemente lo pasó mal en la sala de video al ver su actuación en la derrota de los Falcons de Atlanta ante los Buccaneers de Tampa Bay.

El quarterback de los Falcons de Atlanta Michael Penix Jr. lanza el balón en el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay el jueves primero de octubre del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
El quarterback de los Falcons de Atlanta Michael Penix Jr. lanza el balón en el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay el jueves primero de octubre del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Penix lanzó cuatro intercepciones bajo una lluvia intensa y los Falcons fueron blanqueados 16-0 el domingo pasado para caer a una marca de 3-5 en la temporada. Pero el quarterback de los Falcons manifestó que revisar lo que salió mal era necesario para que el equipo tenga una oportunidad de recuperarse en el partido de esta semana en Madrid contra los Bengals de Cincinnati.

“Aunque partidos como ese, en realidad no quieres verlo, pero al mismo tiempo tienes que ir y corregir algunas cosas que necesitan corregirse”, señaló el jueves. “Así que pasamos el día siguiente haciendo nuestras correcciones. Y después de eso, fue como: seguimos adelante”.

Explicó que reflexionar sobre su mala actuación era necesario antes de poder volver a concentrarse en avanzar.

“Quiero ganar partidos para este equipo. Y cuando tienes un partido como el de la semana pasada, ya sabes, como que te señalas a ti mismo”, comentó. “Nunca quise que recayera en mí parte de las cosas que pasaron. Así que siempre quiero ser la mejor versión de mí mismo para este equipo. Entonces, cuando sí tengo esos malos partidos, vuelvo y reflexiono sobre las cosas que he hecho. Ya sabes, solo trato de encontrar maneras de ser mejor a lo largo de la semana”.

Penix indicó que notó durante el primer entrenamiento completo en Madrid que el equipo está concentrado en recuperar su confianza.

“Tuvimos un par de recorridos, pero la atención al detalle y los muchachos ejecutando a un nivel alto hoy, y eso es todo”, afirmó. “Solo asegurarnos de estar atentos en nuestras salas de reuniones. Así que solo asegurarnos de manejar todo como un profesional y ocuparnos de lo nuestro como un profesional. Y eso es lo que este equipo ha estado haciendo”.

El receptor abierto Drake London dijo que confía en que Penix no se verá afectado por la mala actuación contra los Buccaneers.

“Simplemente lo deja atrás y sigue adelante”, expresó London. “Quiero decir, no hay nada que hacer, pero no puedes quedarte dándole vueltas, ¿sabes? Así que sale ahí, trabaja con borrón y cuenta nueva y vuelve de inmediato a lo suyo”.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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