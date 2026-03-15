americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Michael B. Jordan gana el Oscar a mejor actor por “Sinners”, el primero de su carrera

LOS ÁNGELES (AP) — Michael B. Jordan tuvo 20 años para preparar una actuación como la de “Sinners” (“Pecadores”). Su recompensa: ganar el domingo el Oscar como mejor actor.

Michael B. Jordan acepta el Oscar al mejor actor por Sinners (Pecadores), el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Michael B. Jordan acepta el Oscar al mejor actor por "Sinners" ("Pecadores"), el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Jordan obtuvo el trofeo por interpretar a los gemelos idénticos Smoke y Stack en la película de terror sobrenatural impregnada de blues, ambientada en el Mississippi de la década de 1930, que llegó con un récord de 16 nominaciones a la 98ª edición de los Premios de la Academia.

Jordan es el sexto hombre negro en ganar el trofeo a mejor actor. Se suma a Will Smith (“King Richard”, 2020), Forest Whitaker (“The Last King of Scotland”, 2006), Jamie Foxx (“Ray”, 2004), Denzel Washington (“Training Day”, 2001) y Sidney Poitier (“Lillies of the Field”), quien fue el primero en 1963.

Los otros nominados eran Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke por “Blue Moon” (“Luna azul”) y Wagner Moura por “O Agente Secreto” (“El agente secreto”).

Chalamet había sido el favorito temprano al Oscar tras sus victorias en los Globos de Oro y el Critics Choice. Pero el mismo Jordan se sorprendió al ganar el Premio del Sindicato de Actores, lo que le dio impulso en los últimos días de la votación de los Oscar.

“Sinners” reunió de nuevo a Jordan con el guionista-productor-director Ryan Coogler. Su primera colaboración se remonta a 2013.

Ese fue el papel cinematográfico que marcó el salto de Jordan en “Fruitvale Station” de Coogler, por el que recibió elogios de la crítica al interpretar a un hombre real que fue asesinado por la policía. Fue el debut de Coogler como director, y después siguieron con “Creed”, “Black Panther” y ahora “Sinners”.

El éxito inicial de Jordan como actor llegó en la televisión. Tuvo un papel pequeño pero decisivo en “The Wire” en 2002, seguido por la telenovela diurna “All My Children”, en la que reemplazó a Chadwick Boseman, y “Friday Night Lights”.

Más tarde, él y Boseman actuaron juntos en “Black Panther” y fueron amigos cercanos hasta la muerte de Boseman por cáncer de colon en 2020. Jordan dedicó a Boseman su premio de actuación de los NAACP Image Awards de este año.

Jordan, de 39 años, que también produce y dirige, nació en Santa Ana, California, y creció en Newark, Nueva Jersey.

En un momento de la cultura pop, la revista People lo nombró el “Hombre vivo más sexy” en 2020.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter