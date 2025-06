VIDEO: arrestan a cubana por robar en un Walmart en Tampa

En las imágenes se observa cómo la mujer —cuya identidad aún no ha sido divulgada por las autoridades— intenta abandonar el establecimiento cuando es interceptada por un oficial de policía. El agente la detiene junto a la puerta automática de salida, donde inicialmente la sospechosa opone resistencia y suplica ser liberada. Sin embargo, tras varios segundos, accede a colocarse de espaldas y a ser esposada.

Tras su detención, la mujer fue llevada a una oficina dentro de la tienda, visiblemente alterada y entre lágrimas. En la grabación se escucha cómo, entre sollozos, suplica: “Help me, please. Help me” (Ayúdeme, por favor. Ayúdeme).