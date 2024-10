Policía de Miami anuncia avances en la investigación por la muerte de El Taiger

En una reciente entrevista con Univision, Morales mantuvo una postura reservada sobre los detalles de la investigación, especialmente en torno a un supuesto video que mostraría el momento en que El Taiger recibió el disparo en la madrugada del 3 de octubre. “No estamos listos para discutir ese nivel de detalle”, comentó Morales, quien subrayó la importancia de proteger la información para no afectar el trabajo de los detectives.

Morales también evitó responder si existe un video clave de los eventos, aunque enfatizó que cualquier tipo de evidencia visual sería crucial para asegurar no solo un arresto, sino una condena en el tribunal.

En respuesta a preguntas sobre la posibilidad de múltiples implicados, reiteró que la policía ha recopilado evidencia suficiente, pero aún no está lista para divulgar más información.

En días recientes, el periodista de Univision Daniel Benítez mencionó que el video en cuestión podría mostrar el momento del disparo, aunque aclaró que las imágenes no aportarían todas las pruebas sobre el autor del asesinato. Benítez señaló que, según fuentes policiales, no se considera que el asesinato esté vinculado con bandas criminales, como los Latin Kings, a pesar de rumores en redes sociales. Sin embargo, se ha mantenido el interés en Damian Valdez-Galloso, quien fue de las últimas personas en ver a El Taiger antes de su muerte, aunque hasta ahora no existe una orden de arresto en su contra.