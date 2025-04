LA POLICIA DE MIAMI QUE TRABAJE: Chocolate MC publica VIDEO BURLANDOSE de su orden de ARRESTO

Según Vallejo, el artista no acudió a las audiencias correspondientes en dos casos legales en los que está implicado, situación que ha elevado su notoriedad y ha motivado el despliegue de equipos de búsqueda y cazadores de recompensas para dar con su paradero. Incluso, señaló que ni su propio mánager habría logrado comunicarse con él.

Poco después de que esta noticia se viralizara en redes sociales, Chocolate MC publicó una transmisión en vivo donde se burló abiertamente de la situación. "Asere, ¿cómo es eso de que salí en Univisión? Dicen que estoy pegaísimo, que ahora sí me pegué. Ño, qué papelaceros son los de la Policía de Miami -Dade", comentó entre risas mientras disfrutaba de un día de piscina, refiriéndose a sí mismo como un "delincuente".

"La policía de Miami-Dade to llena de odio, de sudor y to agitá buscándome, dando recompensa y de to. Yo: jefecito, jefecito, yo sí soy un delincuente", escribió en la descripción de su post, dejando claro su tono burlón.