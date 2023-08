Joven cubana llega a EEUU con parole humanitario falso tramitado por una abogada de Florida. Ahora enfrenta deportación

Cruz Fonseca revisó en su aplicación en línea y USCIS no había reflejado ese cambio de status. No obstante, sacó pasaje para volar a Tampa y con el permiso de vuelo fraudulento que le llegó en forma de PDF a su email pudo viajar. Sin embargo, todo se detectó en la revisión de rutina que hace el oficial de CBP que recibe a los viajeros en el aeropuerto.

“Al revisar mis documentos vieron que mi número no aparecía en el sistema y entonces me dijeron que el parole era falso”, explica la víctima, que enfrenta una deportación, aunque no se ha producido, pues su pareja contrató abogados respetados para que presenten un caso de asilo político.

“Tenemos la evidencia de que ella fue víctima del fraude y estamos avanzando en el objetivo de ganarle el asilo”, dijo el representante de la cubana, Ismael Labrador, en entrevista televisiva.

El caso demuestra la importancia de seguir los procesos legales de USCIS y no intentar otros caminos que siempre son fraudulentos y traen graves consecuencias.

La única forma de comprobar que su parole ha sido asignado es por Internet mediante el enlace de Estatus de Caso en Línea, gracias al cual pueden saber con seguridad si hay novedades en el procesamiento de su trámite. Bastará introducir su número de recibo, compuesto por 13 caracteres, que figura en la planilla de solicitud.

FUENTE: periodicocubano.com / Javier Díaz Univisión