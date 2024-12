EXLCLUSIVA: Madre de Miami desesperada denuncia el secuestro de sus hijos que fueron llevados por su padre a Colombia

La policía de Miami Gardens escuchó el caso, pero al estar bajo investigación, no quisieron hablar frente a las cámaras.

Llamamos por teléfono al padre de los niños, pero salió el contestador de voz. Después lo llamamos por Whatsapp y contestó con un símbolo de interrogación.

Le escribí que soy reportera de noticias y le pregunté si me podía llamar, pero hasta el momento no he obtenido respuesta.

Juana Valentina nos dijo que llegaron aquí bajo un programa de asilo, por lo que una vez que abandonan el país, no podrían volver a entrar.

Ahora teme que sus hijos no puedan regresar a casa. Dijo que si no sabe de ellos en las próximas horas, tendrá que volar a buscarlos, aunque no pueda regresar a los Estados Unidos y está buscando un abogado que la pueda guiar, ya que está desesperada y no sabe qué hacer.