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Casemiro ficha con Inter Miami, pero la MLS investiga al club por posible manipulación

MIAMI (AP) — Inter Miami anunció el miércoles fichaje del mediocampista brasileño Casemiro y la MLSahora investiga si el vigente campeón de la liga incurrió en una negociación indebida para concretar ese acuerdo.

ARCHIVO - Casemiro celebra tras el segundo gol de Brasil, obra de Matheus Cunha, en el partido contra Haití en el Grupo C del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr David Josek)
ARCHIVO - Casemiro celebra tras el segundo gol de Brasil, obra de Matheus Cunha, en el partido contra Haití en el Grupo C del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Casemiro, de 34 años y que participó en los cinco partidos de Brasil en el Mundial de este año y anotó un gol, tiene contrato con Inter Miami hasta el final de la llamada temporada "sprint" del próximo año, con una opción de extensión hasta junio de 2029.

Los derechos de descubrimiento de Casemiro pertenecían al LA Galaxy y, según las reglas de la liga, eso habría impedido que Inter Miami negociara con él. Los equipos alcanzaron un acuerdo que permitió a Inter Miami concretar el esperado fichaje, pero la liga sigue indagando la acusación de negociación indebida.

“La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, dijo la MLS. "Aunque Inter Miami y LA Galaxy han llegado a un acuerdo para la prioridad de descubrimiento de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación.

No está claro cuándo debutará Casemiro con Inter Miami. El equipo indicó que aún espera la visa necesaria.

Casemiro pasó las últimas cuatro temporadas con el Manchester United, y antes de eso la mayor parte de su carrera profesional con el Real Madrid.

"Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”, dijo David Beckham, copropietario de Inter Miami.

Considerado como uno de los mejores mediocentros de su generación, el palmarés de Casemiro incluye cinco títulos de la Liga de Campeones obtenidos durante su etapa de ocho temporadas con el Madrid.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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