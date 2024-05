Anuncian cierre total de la autopista Dolphin Expressway (836) rumbo al Downtown y Miami Beach

El cierre comenzará con un periodo de 10 horas desde las 11 p.m. del viernes hasta las 9 a.m. del sábado. El sábado el cierre será desde las 10 p.m. hasta las 8 a.m. del domingo. A partir del domingo, el cierre empezará cada noche a las 10 p.m. y terminará a las 5:30 a.m. del día siguiente, siendo el último cierre a las 5:30 a.m. del 24 de mayo.