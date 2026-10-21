México se une a cruzada mundial para salvar al rinoceronte blanco y recibe cuatro ejemplares

Compartir en:









Un rinoceronte blanco llamado Wami, uno de los cuatro traídos de Europa para un programa internacional de cría, se alimenta dentro de su recinto a su llegada al zoológico de Guadalajara, México, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Refugio Ruiz) AP

Tras un largo viaje en avión de más 35 horas de vuelo, tres hembras y un macho, con edades entre 4 y 15 años, arribaron al territorio mexicano como parte del programa Ex Situ de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA, por sus siglas en inglés) que busca preservar la especie del rinoceronte blanco del sur, que ha disminuido de manera drástica en los últimos años debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat que ha llevado a la población alrededor de 15.000 ejemplares.

Los cuatro jóvenes rinocerontes, de más de dos toneladas, fueron trasladados en cuatro conteiner montados en camiones que atravesaron de sur a norte la capital del estado de Jalisco hasta su nuevo hogar en el zoológico de Guadalajara, que según explicó su director, Luis Soto, fue seleccionado por la EAZA debido a las condiciones de la ciudad, que suele tener la mayor parte del año un clima templado subhúmedo con temperaturas que rondan los 21 grados centígrados.

Soto afirmó que los cuatro rinocerontes llegaron en “buenas condiciones” y que incluso el macho Wami, de 15 años, ya comenzó a comer “pasto jalisciense”.

El rinoceronte blanco del sur es considerado el segundo mamífero terrestre más grande del mundo. Suele medir hasta 1,86 metros de alto, pesar entre 1.600 y 2.300 kilogramos, y su color es gris, aunque se le identifique como blanco. La especie se caracteriza por su boca ancha y cuadrada adaptada para pastar en las sábanas africanas.

También existe la subespecie del rinoceronte blanco del norte, que es similar a la del sur, pero se diferencian principalmente por su estado de conservación y población que está al borde de la extinción debido a que solo quedan dos hembras en Kenia.

El director del zoológico de Guadalajara dijo a la prensa que con el programa de EAZA se busca proteger al rinoceronte blanco del sur, garantizar su reproducción bajo cuidado profesional, y evitar que corra con la misma suerte de los del norte.

El zoológico de Guadalajara cuenta en la actualidad con más de 6.000 animales, entre ellos tres rinocerontes, uno de ellos una rinoceronte blanca adulta de nombre Maite. La veterinaria Montserrat Carrazco, quien tendrá a su cargo el cuidado de los cuatro nuevos integrantes del zoológico de Guadalajara, no pudo evitar emocionarse al hablar de ellos y dijo que espera que el centro de conservación mexicano pueda aportar su “granito de arena” para el estudio de la especie. “Creo que debe ser un motivo de orgullo de la ciudad el decir que el zoológico de la ciudad hace un esfuerzo muy grande por la conservación”, destacó. FUENTE: AP