México se apodera del primer puesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La mexicana Sara Roel muerde su medalla de plata en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 25 de julio de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Al día siguiente de la ceremonia de inauguración en el estadio Olímpico Félix Sánchez, los mexicanos se apoderaron del primer lugar del cuadro de medallas con un gran total de 18 preseas.

Cuba (4 oros y 8 en total) y Venezuela (2 oros y 6 en total) se encolumbaron en las siguientes posiciones.

El tiro con arco se destacó con un par de oros para la delegación mexicana

Los equipos de tiro con arco recurvo femenino y masculino de México vencieron a sus pares de Colombia para subirse a lo más alto del podio.

Las arqueras mexicanas Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia —doble medalla de bronce en Juegos Olímpicos— se impusieron 5-1 en la final sobre Colombia.

“Fue un partido cerrado porque las colombianas son un gran equipo con mucho nivel", dijo Valencia tras un triunfos que les aseguró el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. "Al final nosotras hicimos nuestro trabajo, nos concentramos para lograr el objetivo”.

Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla se llevaron el oro de la prueba masculina al vencer 5-3 a los colombianos.

En el taekwondo, Cecilia Lee y William Arroyo se proclamaron campeones de la modalidad mixta freestyle. Obtuvieron puntaje de 8.680 para superar a los guatemaltecos César Aguilar y María Higueros (plata con 8.400) y los puertorriqueños Arelis Medinas y Luis Colón (bronce con 8.280)

Los otros oros de México en la jornada llegaron mediante el equipo mixto de bádminton al derrotar 3-0 a Guatemala en la final; Paulo Strehlke al consagrarse en la carrera de 10 kilómetros de aguas abiertas, así como Melissa Márquez y Aylin Ibarra en la prueba de doble remo corto ligero sobre 2.000 metros.

Primeros oros de Cuba y Colombia

En una prueba realizada en el malecón de la capital dominicana, la ciclista Marlies Mejías logró el primer oro de Cuba al ganar la contrarreloj femenina de 30 kilómetros.

Mejías recorrió la distancia en 40 minutos, 15 segundos y 79 centésimos. Fue escoltada por la mexicana Sara Roel (40:33.51) y la trinitaria Teniel Campbell (40:59.31).

Colombia atrapó su primer oro en la contrarreloj masculina. Walter Vargas dominó con una ventaja de casi dos minutos sobre los mexicanos Edgar Cadena (plata) y Sebastián Ruiz (bronce).

Esta 25ta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe convoca a unos 6.200 atletas procedentes de 37 países y territorios. La capital dominicana alberga estos juegos regionales por tercera vez tras hacerlo en 1974 y 1986.

La competencia multideportiva regional más antigua del mundo, que comenzó con la edición de México 1926, se extenderá hasta el 8 de agosto.

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FUENTE: AP