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México se afianza en la cima de los Juegos Centroamericanos y venezolana Barrios sorprende en judo

SANTO DOMINGO (AP) — Gracias a victorias en natación de aguas abiertas, remo, tiro deportivo y patinaje artístico, México afianzó el domingo su liderato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026,

El mexicano Randal Willars durante una práctica de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el domingo 26 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)
El mexicano Randal Willars durante una práctica de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el domingo 26 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El gran golpe de la delegación mexicana en la jornada se dio en la playa de Sans Soucí, donde Paulo Strehlke y Dalia Moreno obtuvieron las medallas de oro en las carreras de 3 kilómetros de aguas abiertas.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra (doble par de remos cortos), Luis Gallardo (skeet del tiro) y Valentina Loma (prueba libre de patinaje artístico) también subieron a los más alto del podio.

A la noche del domingo, México acumula 16 preseas de oro, 15 de plata y 12 de bronce para un total de 43, muy por delante de Colombia (6-8-5 19 en total) y Cuba (6-2-6 (14 en total).

La nota emotiva de la jornada fue protagoniza por la judoca venezolana al Anriquelis Barrios al colgarse la medalla de oro en la categoría -63 kilogramos al vencer a la subcampeona olímpica mexicana Prisca Awiti en el combate final.

“Este triunfo es para todos ustedes, para todos esos niños, todo ese pueblo afectado. Que puedan sentir un poco de felicidad”, dijo Barrios quien ganó por ippon.

Awiti destacó el alto nivel competitivo del judo en la región.

“Me siento un poco triste pero también estoy orgullosa de haber podido llegar a la final", dijo la mexicana. "Obviamente hubiera estado mucho más feliz con la medalla de oro, pero mi categoría siempre tiene mucho nivel y yodas nos conocemos demasiado. Así es el deporte, a veces se gana y hoy me tocó perder, pero hay que seguir adelante”.

En otros resultados destacados, la colombiana Daniela Verswyvel se colgó la medalla de oro en la prueba de figuras del esquí náutico y la anfitriona República Dominicana celebró un par de preseas doradas mediante la judoca Esmeralda Damiano y el taekwondista Wilfrido de la Cruz.

"Estouve muy segura de lo que tenía que hacer. Está haciendo bastante calor, pero el clima nos ha ayudado”, dijo Verswyvel.

Damiano venció en la final de los -70 kilogramos a la venezolana Eliana Aguiar para el segundo oro dominicano en judo tras el obtenido por Ana Rosa García en los -57 kilogramos el día previo.

De la Cruz logró el otro oro dominicano este domingo al vencer al hondureño Derek Midence en la final de los -54 kilos.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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