México reconoce declaración del rey Felipe VI sobre conquista y espera avance en diálogo con España

Sheinbaum alabó en su conferencia matutina la visita que realizó el monarca a una exposición sobre las mujeres en el México precolombino y su comentario sobre que la conquista española incluyó “mucho abuso” y “controversias morales y éticas”.

“La verdad que si es un gesto de acercamiento del rey en sentido de lo que hemos estado hablando de un reconocimiento de excesos, de exterminios, que hubo durante la llegada de los españoles”, dijo la mandataria al plantear que espera “seguir avanzando en el diálogo” con España tras el distanciamiento surgido por la controversia sobre la conquista española.

Desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) las relaciones entre México y España se tensaron luego de que el mandatario mexicano exigió en una carta enviada a Madrid en 2019 una disculpa pública.

En la misiva López Obrador pidió al rey Felipe VI y al entonces papa Francisco que se disculparan por la “invasión” que supuso la conquista de América y las “matanzas” y “muchas arbitrariedades” que se cometieron hace 500 años “con la espada y con la cruz”.

La respuesta a la carta nunca se dio y surgieron agrias declaraciones entre ambos que gobiernos que incluyeron la puesta “en pausa” de las relaciones en 2022 que nunca se cortaron.

Al asumir el gobierno en octubre de 2024, Sheinbaum insistió en que España debía pedir perdón por la conquista y no invitó al rey Felipe a su investidura debido a la negativa del palacio real a emitir una declaración formal sobre el tema, una decisión que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez calificó de “inaceptable”. España se negó a enviar un representante a la investidura de Sheinbaum.

Pero las tensiones empezaron a disminuir el año pasado cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que hubo injusticias hacia la población indígena de México a manos de los conquistadores españoles. Esos comentarios se produjeron en la inauguración de la misma exposición del museo a la que asistió el rey el lunes.

Sheinbaum consideró la declaración del ministro como un primer paso y dijo entonces que “es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia”.

FUENTE: AP