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México pedirá a EEUU eliminación de aranceles en negociaciones previas a la revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el lunes que propondrá a Estados Unidos la permanencia del T-MEC que mantienen con Canadá y la eliminación de los aranceles a productos no cubiertos por ese tratado en la primera ronda de negociaciones que sostendrá esta semana con Washington previa a la revisión del convenio comercial en julio.

Así lo anunció el lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al informar en un breve mensaje de su cuenta de X que la presidenta Claudia Sheinbaum aprobó el plan que llevará el equipo mexicano a las negociaciones con Estados Unidos.

El martes las partes participarán en una reunión vía Zoom y el miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones en Washington, detalló Ebrard, quien afirmó que la “cabeza fría y firmeza nos guiarán”.

Al referirse a las propuestas que llevará México, Ebrard detalló que se propondrá la “permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles”.

Sheinbaum se mostró confiada el lunes del proceso de negociación y dijo en su conferencia matutina que “esperamos llegar a muy buen término”.

La mandataria ratificó que es “una prioridad” para su gobierno tener una buena relación con la administración de Donald Trump en el marco del “respeto a nuestra soberanía, el respeto a la autodeterminación" y "el apoyo mutuo”.

Las relaciones entre los socios del T-MEC se han visto perturbadas en el último año por las medidas arancelarias adoptadas por Trump. Pese a las tensiones, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron el año pasado 5,8% y se ubicaron en 534.874 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia México se elevaron 1,2% y cerraron en 337.90 millones de dólares, según cifras del Departamento de Comercio de EEUU.

Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles impuestos por Washington, los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados enfrentan un arancel de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, aluminio y cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

A inicios de mes, Ebrard dijo que en esta primera ronda se abordarán temas relativos a las reglas de origen, el aumento de la producción, la integración de las economías para elevar la competitividad frente a otras regiones y la seguridad de las cadenas de suministro.

La delegación estadounidense estará encabezada por el principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En medio de la turbulenta etapa, México y Canadá han avanzado conversaciones para fortalecer la cooperación en comercio y seguridad previo a la revisión del T-MEC.

En ese sentido, el ministro de finanzas y comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, visitó a mediados del mes pasado la Ciudad de México para discutir con las autoridades mexicanas los planes de cooperación bilateral.

FUENTE: AP

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