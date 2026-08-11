México golpea red de extorsión en el estado de Michoacán con la detención de 12 personas

Las detenciones se dan pocos días después de que el gobierno mexicano decidió reforzar la seguridad en Michoacán con 1.557 militares tras las amenazas que recibieron inspectores de Estados Unidos que ocasionaron la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que los arrestos se realizaron el lunes durante 11 allanamientos simultáneos en los que participaron fuerzas policiales y militares y funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Los 12 detenidos son señalados como presuntos integrantes de células delictivas dedicadas al cobro y recolección de cuotas de extorsión a productores, trabajadores, transportistas y empacadores de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico, detalló García Harfuch durante la conferencia presidencial matutina.

La extorsión es uno de los delitos que más golpea a los empresarios y comerciantes mexicanos que aseguran que pierden anualmente millones de dólares en el pago de cuotas a las organizaciones criminales. Desde el año pasado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum activó un plan nacional para enfrentar la extorsión.

Entre los detenidos está Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, quien está vinculado a un grupo integrado por exmiembros de la organización criminal de “Los Caballeros Templarios”. En Michoacán operan también el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, La Familia Michoacana y Los Viagras, designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

En los allanamientos se incautaron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo, informó el Gabinete de Seguridad federal.

Blindan la producción de aguacates

Desde la semana pasada las autoridades federales activaron en Michoacán un amplio plan de seguridad que incluyó la instalación de 29 bases de operaciones en cinco municipios, 17 bases de vigilancia en las empacadoras de aguacate y un centro de operaciones en Uruapan, indicó el titular de la Secretaría de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo.

Asimismo, se enviaron 228 guardias nacionales para fortalecer la vigilancia en las carreteras del estado y se reforzó la seguridad en los cinco puestos de inspección de aguacates que mantiene el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, precisó Trevilla Trejo.

Con el nuevo contingente de uniformados ahora Michoacán cuenta con 9.500 militares para las labores de seguridad.

El reforzamiento de la vigilancia se acordó luego de que Estados Unidos anunció a mediados de la semana pasada la suspensión de las inspecciones en Michoacán alegando amenazas contra sus intereses, lo que ocasionó la paralización de las exportaciones de aguacate.

Cerca del 90% de las exportaciones de aguacate de México se destinan a Estados Unidos.

Como parte de las relaciones comerciales, el Departamento de Agricultura estadounidense envía inspectores que vigilan las plantaciones y empacadoras en México para garantizar que el producto exportado no lleve plagas que puedan afectar a los agricultores estadounidenses.

Estados Unidos decidió el pasado viernes la reanudación parcial de las actividades de inspección de los aguacates de exportación con base en los compromisos asumidos por el gobierno de México, las medidas de seguridad activadas en Michoacán y la evaluación continua de las autoridades estadounidenses.

En febrero de 2022 y en junio de 2024 las autoridades estadounidenses también interrumpieron temporalmente las actividades de inspección en Michoacán por amenazas que sufrieron sus funcionarios.

FUENTE: AP