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México: Gabriel Fernández anota en el descuento y Cruz Azul empata 3-3 con Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Gabriel Fernández remató de cabeza en el tiempo de descuento para rescatar el sábado un agónico empate 3-3 para Cruz Azul ante el Toluca, en la décima jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Fernández firmó un doblete con los testarazos inapelables a los 38 minutos y luego en el tiempo añadido. Nicolás Ibáñez había marcado el primer tanto del encuentro a los siete minutos por los celestes.

Después de verse en desventaja de dos goles, la respuesta escarlata comenzó tras el descanso: Helinho descontó desde el punto penal al 55 y, apenas un minuto después, Vega igualó las acciones con un tiro centro que terminó colándose directamente en la portería.

La momentánea remontada se concretó al 78, cuando Vega sacó un potente disparo desde las afueras del área que se desvió en el muslo del defensor Willer Ditta antes de irse al fondo de las redes.

Este resultado deja al Toluca en la cima con 20 unidades, mientras que Cruz Azul se queda en el sexto puesto con 16 unidades.

Ibáñez marcó su cuarto gol del torneo con un remate dentro del área tras una combinación rápida. Posteriormente, Fernández amplió la diferencia con un sólido frentazo en los minutos finales previa al descanso.

El vuelco escarlata arrancó cuando la árbitra Katia Itzel García sancionó penal tras revisar el VAR por una infracción de Ditta sobre Luan. Helinho no perdonó desde los once pasos y sumó su tercer gol del campeonato.

Vega llegó a cuatro anotaciones en la temporada al completar su doblete con el remate desviado que dejó sin posibilidad de respuesta al guardameta Andrés Gudiño.

Cuando el duelo parecía definido del lado visitante, Fernández volvió a aprovechar su capacidad en el corazón del área para mandar un nuevo frentazo y así dar sentencia al empate.

Querétaro sorprende a Chivas

Querétaro sacó petróleo de una equivocación en la salida de Luis Romo para imponerse 2-0 a las Chivas del Guadalajara, rompiendo una racha de ocho jornadas invictas.

Romo perdió la pelota en área propia a los 12 minutos, oportunidad que aprovechó Alí Ávila para abrir el marcador. Más tarde, Mateo Coronel sentenció el encuentro al 68 para poner fin a 12 años sin que Querétaro venciera a Chivas en Guadalajara.

Chivas terminó con 10 elementos después de la expulsión de Omar Govea en el inicio del tiempo de descuento.

El Rebaño Sagrado desaprovechó la oportunidad de asumir el liderato general y cayó a la segunda posición con 18 unidades, mientras que los Gallos Blancos subieron al cuarto peldaño al alcanzar las 17 unidades.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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