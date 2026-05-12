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México espera respuesta de EEUU sobre caso del gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El canciller mexicano Roberto Velasco afirmó el martes que Estados Unidos aún no ha dado respuesta a la solicitud que hizo México sobre la entrega de pruebas contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios acusados por la fiscalía de Nueva York de narcotráfico y tenencia ilícita de armas.

ARCHIVO - El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto, el 19 de septiembre de 2024, en Culiacán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
ARCHIVO - El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto, el 19 de septiembre de 2024, en Culiacán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo) AP

Velasco dijo durante la conferencia presidencial matutina que el Departamento de Estado no ha respondido la nota diplomática que envió hace casi dos semanas la cancillería mexicana sobre el proceso y las órdenes de detención con fines de extradición de Rocha Moya y nueve funcionarios activos y retirados, que desataron nuevas tensiones entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Washington.

La fiscalía de Nueva York hizo pública a fines de abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, el alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez —ambos del partido gobernante Morena— y otros ocho funcionarios mexicanos entre los que se incluye un senador oficialista y un vicefiscal.

En la acusación se los señala de ayudar a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos del ex capo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La Fiscalía General de México informó a inicios de mes que no ejecutaría las detenciones provisionales con fines de extradición de los funcionarios mexicanos dado que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” para esa medida.

Sheinbaum insistió el martes en que no hay pruebas suficientes para detener a Rocha Moya, quien tras el escándalo se separó temporalmente del cargo al igual que Gámez.

Esa postura fue ratificada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien negó que las autoridades mexicanas hayan detectado alguna conducta ilícita o iniciado una investigación contra el gobernador.

Tanto Rocha Moya, quien gobernó Sinaloa desde 2021, como los otros nueve involucrados en el caso han rechazado las acusaciones.

FUENTE: AP

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