México endurecerá reclamos ante EEUU por muerte de migrante bajo custodia y llevará caso a CIDH

La declaración se produjo luego de que la Cancillería de México informó sobre el fallecimiento el 25 de marzo del mexicano identificado como José Ramos-Solano, que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de procesamiento de Adelanto, en Los Ángeles.

El deceso ocurrió a menos de dos semanas del fallecimiento de Royer Pérez Jiménez , de 19 años, quien según el ICE murió el 16 de marzo por “un presunto suicidio” en una cárcel de Florida, aunque la causa oficial de la muerte sigue bajo investigación.

Al objetar el deceso del connacional en Los Ángeles, Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que el gobierno tomará varias acciones de protesta que incluirán sumarse bajo la figura de “amicus curiae” a la demanda presentada a inicios de año por el estudio de abogados Public Counsel de Los Ángeles ante las autoridades estadounidenses denunciando condiciones insalubres de los centros de detención, el aislamiento punitivo, la limitada atención médica y de salud mental, el restringido acceso al aire libre y la falta de adecuados servicios de nutrición y agua.

Asimismo, la Embajada de México en Estados Unidos enviará cartas a los legisladores federales para reportar la “deficiente atención médica” en el centro de detención de Adelanto y se presentará una “audiencia temática” ante la CIDH sobre personas fallecidas en centros de detención, detalló la mandataria.

Por su parte, la cancillería mexicana expresó en un comunicado que se agotarán todas las instancias legales y diplomáticas "para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos”.

La agencia estadounidense dijo el lunes en un comunicado que Ramos fue hallado la noche del 25 de marzo inconsciente por el personal de seguridad de Adelanto, y que tras iniciar el procedimiento de reanimación fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, California, donde se certificó su fallecimiento.

Ramos, quien según el ICE fue condenado el año pasado por posesión de sustancias prohibidas y robo, fue detenido el pasado 23 de febrero durante una operación policial en Torrance, California, y trasladado al centro de detención de Adelanto. Un día después fue sometido a un examen médico en el que se identificó que tenía varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión, y recibió atención médica y medicamentos diarios, señaló el escrito.

La agencia aseguró que garantiza que todas las personas bajo custodia “se encuentren en entornos seguros, protegidos y humanos”, y que en "ningún momento durante la detención se niega la atención de urgencias a un extranjero detenido".

Sobre el caso de Pérez Jiménez —el detenido más joven en morir bajo custodia de la agencia estadounidense—, la presidenta mexicana exigió una “investigación profunda” y dijo que se enviaría una carta diplomática “mucho más fuerte” al gobierno estadounidense.

México confirmó el 2 de marzo la muerte de otro connacional que estaba bajo custodia del ICE en el centro de Adelanto. En lo que va de este año han muerto al menos catorce inmigrantes de distintas nacionalidades que estaban bajo custodia del ICE.

FUENTE: AP