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México detiene a exgobernador de Baja California por presunto contrabando de combustible

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado noroccidental de Baja California, fue detenido el jueves por los delitos de delincuencia organizada y operaciones ligadas al contrabando de combustible, uno de los negocios criminales más lucrativos de México, en el que participan cárteles de la droga y también se han visto involucrados varios funcionarios y miembros de la Marina.

La fiscalía federal informó del arresto en un breve mensaje en la red social X, sin proporcionar el nombre completo del detenido. Sin embargo, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) indicó en un comunicado que se trata de Ruffo Appel, un miembro de su agrupación que gobernó ese estado fronterizo con California de 1989 a 1995, y para el que pidió que la ley se aplique con imparcialidad y respetando el debido proceso.

En su mensaje, la fiscalía indicó que la detención fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible” realizadas por una empresa del exgobernador.

En julio de 2025, las autoridades mexicanas propinaron uno de los mayores golpes a las organizaciones delictivas dedicadas al robo de combustible, al decomisar más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo que estaban en vagones cisterna varados en las vías del ferrocarril, cerca de una estación de trenes en el estado de Coahuila, limítrofe con Texas.

Una día después de ese anuncio, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que una de las empresas investigadas en esa trama era Ingemar, fundada por Ruffo Appel. En aquel momento, el empresario, en declaraciones a Milenio TV, negó cualquier irregularidad vinculada a su compañía.

El PAN confía en que el expolítico aclare los señalamientos y aseguró que nadie debe estar por encima de la ley. Sin embargo, pidió que la justicia se aplique con el mismo rigor a todo el mundo, porque mientras que con Ruffo Appel se actuó de forma inmediata, no ha ocurrido lo mismo con Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, al que Estados Unidos acusa de ayudar al Cártel de Sinaloa.

En las últimas dos décadas México ha acumulado una lista de al menos 17 exgobernadores que han sido arrestados por actos de corrupción, muchas veces vinculados a la delincuencia organizada.

Ruffo Appel fue el primer gobernador mexicano que no pertenía al Partido Revolucionario Institucional, la agrupación política que gobernó el país durante más de siete décadas en el siglo XX.

FUENTE: AP

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