México desmantela al norte de la capital un centro de abastecimiento de gas robado de más de 3.500m2

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México ha intensificado la lucha contra el robo y el contrabando de combustible en el último año, negocios millonarios para los cárteles y en el que se han visto involucrados empresarios, funcionarios y militares.

Los hallazgos de los que informó la fiscalía el miércoles, según explicó en un comunicado, son parte del desmantelamiento de dos células criminales que operaban en varios municipios en torno a la capital mexicana: Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla, todos en el Estado de México. Durante 2025 y 2026 fueron capturadas casi 40 personas vinculadas al mismo grupo criminal.

Los camiones localizados tenían cajas adaptadas con tanques ocultos donde se trasladaba el gas robado. El centro de abastecimiento estaba en el municipio de Tecámac.

A poca distancia se encontró una toma clandestina conectada a un ducto de la energética Petróleos Mexicanos, oculta bajo una caja de tráiler. Tenía un túnel que llegaba hasta el ducto de donde presuntamente salía el gas para llenar los camiones.

En acciones distintas pero también como parte de la lucha contra el comercio ilegal de combustible, este mes fue detenido un exgobernador del estado noroccidental de Baja California a quien la fiscalía acusa de presuntos vínculos con una enorme red de contrabando que introducía el combustible ilegalmente desde Texas para distribuirlo y comercializarlo en México, generando beneficios millonarios que se evadían a través de empresas extranjeras.

El año pasado varios funcionarios y miembros de la Marina, entre ellos un vicealmirante, se vieron involucrados en el contrabando de hidrocarburos.

FUENTE: AP