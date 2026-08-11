México descarta presencia del parásito de cyclospora en 16 hoteles de la Riviera Maya

El resultado se da a conocer en medio de las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos sobre un brote de ciclosporiasis que ha ocasionado dos muertes y que se presume tuvo como fuente una lechuga mexicana. La cyclospora es un parásito microscópico que causa diarrea y otros síntomas.

El anuncio fue hecho por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) que dijo el martes en un comunicado que las muestras que se tomaron a frutas, verduras y agua de uso humano en 16 hoteles en la Riviera Maya arrojaron “resultados negativos al parásito Cyclospora cayetanensis”.

En el comunicado se señala que los resultados evidencian que los procesos de control sanitario y manipulación “operaban dentro de los márgenes de seguridad” en los 16 hoteles estudiados, pero no se ofrecieron detalles ni los nombres de los centros turísticos.

La Riviera Maya es una de las joyas del turismo mexicano que recibe anualmente decenas de miles de turistas de todas partes del mundo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió a inicios de mes una alerta tras detectar un aumento de casos de ciclosporiasis entre viajeros que regresaron de vacaciones de Cancún y la Riviera Maya, en el estado sureño de Quintana Roo.

Entre abril y mediados de julio, las autoridades británicas dijeron que detectaron 67 casos de cyclosporiasis, de los cuales 48 habían visitado México.

Cofepris confirmó la semana pasada 33 casos de ciclosporiasis en 13 de los 32 estados de México, pero se descartó que eso represente un brote tal como ha ocurrido en Estados Unidos donde hasta la fecha se reportado más de 18.000 casos confirmados.

El parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. Los especialistas han identificado que las personas se infectan con el parásito al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

Los investigadores estadounidenses inicialmente centraron su atención en la lechuga servida por la cadena de restaurantes de Taco Bell, pero posteriormente se enfocaron en la lechuga iceberg de la empresa Taylor Farms que es cultivada en su planta del estado de Guanajuato, en el centro de México. Un estudio de Cofepris descartó la presencia del parásito en la planta mexicana.

Las autoridades sanitarias del estado de Michigan confirmaron la semana pasada el deceso de dos personas por el brote de ciclosporiasis, que se convirtieron en las dos primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con el parásito.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

FUENTE: AP