México cierra la zona del derrame químico junto a la frontera con EEUU mientras sigue la limpieza

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El tren de carga de la empresa Ferromex descarriló el domingo de madrugada en el municipio de Naco, una localidad de poco más de 5.000 habitantes del estado de Sonora, vecino de otra del mismo nombre en Arizona. Hace 12 años, Sonora fue escenario de un enorme vertido tóxico de aguas residuales de una mina que contaminó un río afectando a miles de personas.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó el jueves que durante un sobrevuelo de la zona en torno al accidente no se detectó presencia de los productos derramados, cobre e hidrosulfuro de sodio —una sustancia química peligrosa— en el pequeño poblado cercano al lugar del siniestro que era lo que más preocupaba.

Explicó que el derrame fue a parar a un pequeño arroyo y que la empresa —parte del enorme conglomerado dedicado a la minería e infraestructuras Grupo México— ya recogió todo el cobre y trabaja en el trasvase de 1.700 litros de hidrosulfuro de sodio. Esta cifra supone menos del 3% de la cantidad total del derrame.

La funcionaria agregó que se están haciendo análisis para ver si el químico llegó hasta el manto acuífero ”porque sí es cierto que se deslavó porque llovió mucho después del accidente".

Las autoridades informaron del suceso un día después del descarrilamiento, indicando que no había “riesgo inmediato para la población” aunque sí una “emergencia ambiental”. Sin embargo, según los datos de Bárcena, cerraron el acceso a la zona el miércoles. La funcionaria no aclaró por qué se esperó tres días a bloquear el paso al lugar.

Un derrame de mucho mayor alcalce, calificado por las propias autoridades como "el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México”, ocurrió también en Sonora, en agosto de 2014 cuando 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la empresa minera Buenavista del Cobre, también del Grupo México, llegaron a un afluente del río Sonora, afectado a miles de personas de ocho municipios del estado.

Una década después muchos vecinos seguían protestando por las demoras en los trabajos de limpieza y reparación de la contaminación, y el gobierno de México inició un procedimiento penal contra el Grupo México, el mayor productor de cobre del país. FUENTE: AP