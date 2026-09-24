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México busca estrechar alianza comercial con Corea de Sur y un acercamiento cultural por el K-pop

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el jueves que su gobierno buscará estrechar la cooperación comercial, educativa y cultural con Corea de Sur, que tiene a México como el principal destino de sus inversiones en Latinoamérica.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escuchan sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escuchan sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Sheinbaum mantuvo un encuentro en el palacio de gobierno con su par surcoreano Lee Jae Myung, quien inició la víspera una visita de tres días a la Ciudad de México luego de participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

La mandataria dijo en su habitual conferencia matutina que durante la visita de Lee se firmará un acuerdo bilateral, pero no ofreció detalles.

En México operan cerca de 500 empresas surcoreanas que han realizado inversiones por 13.300 millones de dólares.

Sheinbaum adelantó que las empresas surcoreanas tienen programadas diversas inversiones en el país.

Según informó el gobierno de Corea del Sur, con la visita de Lee se busca robustecer el comercio y la inversión bilateral en sectores estratégicos como el energético, la transformación digital, la industria aeroespacial, la defensa, así como la proyección de contenidos vinculados a la cultura surcoreana.

En ese sentido, Sheinbaum indicó que espera conversar con Lee sobre el K-pop, que es muy popular en México. “Eso ha acercado mucho a México, a los jóvenes mexicanos y a los jóvenes coreanos”, añadió.

En mayo la mandataria se reunió en el Palacio Nacional con los integrantes de BTS antes de unos conciertos que tenía programada la popular banda surcoreana en la capital mexicana.

Sheinbaum intercedió a inicios de año por los fans de BTS enviando una carta al presidente de Corea del Sur cuando los boletos se agotaron y muchos denunciaron reventa. La presidenta también dijo que se había puesto en contacto con los organizadores para ver si podían abrir más fechas de su gira mundial.

FUENTE: AP

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