México ayuda a EEUU en búsqueda del origen del brote de cyclospora que afecta a ese último país

Compartir en:









Funcionarios federales de salud manifestaron el lunes que siguen centrados en la lechuga de una fábrica de Taylor Farms en Guanajuato, en el centro de México, como la fuente del brote, pese a resultados de pruebas inexactos que el gobierno de Estados Unidos difundió durante el fin de semana.

“Nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos”, dijo el secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, durante la conferencia presidencial matutina.

“Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene. Sin embargo estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”, agregó. También dijo que no existe brote de esa enfermedad en México, donde solo se han detectado tres casos, una cifra que está dentro de los parámetros normales.

Estados Unidos ha estado investigando un aumento de casos del parásito, vinculando inicialmente el brote en cinco estados con lechuga servida en locales de Taco Bell. Taylor Farms anunció el sábado que retiraría del mercado 25 productos de lechuga picada y de ensalada vendidos bajo ocho códigos de marca diferentes. Los productos son utilizados por varias cadenas y proveedores de alimentos de Estados Unidos.

“La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote siguen convergiendo en la lechuga iceberg rallada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México”, indicó el lunes Donald Prater, jefe interino de alimentos de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

FUENTE: AP