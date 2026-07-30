México anuncia inversión de 115 millones de dólares para contener el sargazo en el Caribe

Turistas caminan por una orilla cubierta de sargazo en la playa Pelícanos en Playa del Carmen, México, miércoles 29 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

“Este ha sido un año realmente difícil, atípico”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, durante la conferencia presidencial. Agregó que lo que hace más de una década era un fenómeno temporal que duraba unos meses se ha convertido en un problema continuo. “Este año ha llegado a las playas del Caribe mexicano cuatro veces más (sargazo) que en 2025 y tenemos 27 veces más que el promedio histórico", explicó.

Los científicos prevén que la situación empeore porque hasta junio la cantidad total de sargazo observada en todo el mar Caribe ya casi duplicó el récord histórico y alcanzó cinco millones de toneladas, según el Observatorio de Oceanografía Óptica de la Universidad de Florida.

De todo ese sargazo el gobierno calcula que llegan a las costas caribeñas mexicanas unas 9.000 toneladas diarias en los días fuertes y unas 2.600 en los días bajos. La acumulación de esta alga, además de convertir las aguas turquesas en una interminable mancha marron, inunda las playas de un olor pestilente.

Con los recursos actuales de 16 barcos, 18 embarcaciones menores y más de 16.000 metros de barreras sólo pueden recogerse en torno a 1.200 toneladas al día, una cifra que con la inversión prevista para este año y el próximo el gobierno confía en elevar a 1.800 toneladas en 2026 y hasta 4.000 en 2027.

El principal objetivo es recoger el sargazo en el mar y no en la playa, como mayoritariamente ocurre ahora, porque así se evitará que se erosione las playas.

Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los nuevos fondos serán para tener más barcos, más barreras y más equipos de recolección sustentables que eviten que al limpiar las playas se lleven la arena.

Además, el gobierno quiere impulsar todos los proyectos de reciclaje de esta alga que van desde su utilización como biofertilizante a bloques para la construcción o sandalias biodegradables. Según el gobierno, ya hay 39 empresas que desarrollan este tipo de productos.

Actualmente, el 83% del sargazo se recoge en las playas y la mayoría lo hacen los municipios o los hoteles más grandes que desde hace años destinan decenas de trabajadores a limpiar sus playas cada mañana.

Cita internacional en octubre

México también quiere coordinar esfuerzos con otros países afectados por este problema y tiene previsto celebrar un encuentro el 1 y 2 de octubre no sólo con Estados del Caribe, sino que también ha invitado a potencias como Brasil y Japón y eventuales donantes como la Unión Europea.

Bárcena dijo que la ayuda de Brasil será importante para atajar las causas del aumento del sargazo, puesto que la falta de tratamiento del agua en el Amazonas está generando nutrientes que lo alimentan; mientras que Japón ya ha mostrado su disposición a apoyar con barcos balleneros que ya no se utilizan y pueden ser reconfigurados para recolectar sargazo.

FUENTE: AP