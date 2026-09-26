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Mets vencen 7-1 a Nacionales con 2 jonrones de Mauricio y triple de 3 carreras de Ewing

WASHINGTON (AP) — A.J. Ewing conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja, el dominicano Ronny Mauricio la sacó del parque desde ambos lados del plato para su primer juego de múltiples jonrones en su carrera y los Mets de Nueva York derrotaron el sábado por 7-1 a los Nacionales de Washington.

El infielder de los Mets de Nueva York, A.J. Ewing (derecha), celebra su cuadrangular de tres carreras con Francisco Álvarez (4) durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el 26 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El infielder de los Mets de Nueva York, A.J. Ewing (derecha), celebra su cuadrangular de tres carreras con Francisco Álvarez (4) durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el 26 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

El jardinero izquierdo de Nueva York, Juan Soto, salió del juego en la novena entrada después de recibir un sinker de 91,7 mph de Richard Lovelady en la mano derecha. El mánager de los Mets, Andy Green, señaló que las radiografías fueron negativas.

El novato de los Mets Carson Benge conectó tres imparables para su 44.º juego de múltiples hits y el 13.º con tres hits o más.

Washington ha permitido 22 jonrones en la séptima entrada o después que empataron los juegos o pusieron a los rivales por delante, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Dedniel Nuñez (2-1) ponchó a los tres bateadores en la sexta.

Nueva York aseguró su sexta serie de temporada consecutiva contra Washington al quedar 7-5.

El abridor Connelly Early debutó con los Nationals, retirando a nueve de 10 bateadores mientras permitió un hit en tres entradas.

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