Mets millonarios aseguran su primer último lugar desde 2003 al perder 7-6 ante Nacionales

Dylan Crews conectó un jonrón por los Nacionales (76-84), que han ganado nueve de 10 y tienen asegurado el cuarto puesto en la División Este de la Liga Nacional. Han terminado cuartos o quintos durante siete temporadas consecutivas desde que ganaron la Serie Mundial de 2019.
Nueva York (73-87), que comenzó la temporada con una nómina récord en las Grandes Ligas de 358,4 millones de dólares, terminará último por primera vez desde que quedó 66-95 en 2002.
Bo Bichette y Carson Benge conectaron jonrones por los Mets. Benge se convirtió en el primer novato de los Mets con 20 jonrones y 20 robos en una temporada.
Gus Varland (2-2) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras. Jonathan Pintaro (2-3) cargó con la derrota.