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Mets millonarios aseguran su primer último lugar desde 2003 al perder 7-6 ante Nacionales

WASHINGTON (AP) — Los Mets de Nueva York, que han gastado a manos llenas, aseguraron su primer último lugar desde 2003 al perder 7-6 ante los Nacionales de Washington la noche del viernes, mientras Josiah Gray consiguió su primer salvamento en las Grandes Ligas en su primera aparición en casa en más de dos años.

El lanzador de los Nacionales de Washington, Andrew Alvarez, hace un envío durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el 25 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El lanzador de los Nacionales de Washington, Andrew Alvarez, hace un envío durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el 25 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Dylan Crews conectó un jonrón por los Nacionales (76-84), que han ganado nueve de 10 y tienen asegurado el cuarto puesto en la División Este de la Liga Nacional. Han terminado cuartos o quintos durante siete temporadas consecutivas desde que ganaron la Serie Mundial de 2019.

Nueva York (73-87), que comenzó la temporada con una nómina récord en las Grandes Ligas de 358,4 millones de dólares, terminará último por primera vez desde que quedó 66-95 en 2002.

Bo Bichette y Carson Benge conectaron jonrones por los Mets. Benge se convirtió en el primer novato de los Mets con 20 jonrones y 20 robos en una temporada.

Gus Varland (2-2) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras. Jonathan Pintaro (2-3) cargó con la derrota.

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FUENTE: AP

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