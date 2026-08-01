Messi vuelve con Inter Miami, que empata 2-2 ante Crew

Lionel Messi, del Inter Miami, mira el reloj durante el partido ante el Crew de Columbus, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Brais Méndez anotó el gol del empate definitivo en su debut dentro de la MLS.

Columbus puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de Miami, que sin embargo sigue invicto en siete partidos seguidos.

El español Méndez ejecutó un tiro libre con efecto desde el costado derecho. Sin que nadie lo tocara, el balón pegó en un poste y se fue a la red a los 84 minutos para igualar el marcador.

Messi, quien ingresó como suplente a los 53 después de conducir a Argentina a su segunda aparición consecutiva en una final de la Copa del Mundo, tuvo varias buenas oportunidades de gol en el tramo final, pero no pudo marcar.

El otro tanto de Columbus llegó gracias a un autogol en la primera mitad.

El uruguayo Luis Suárez abrió el marcador a los 16 para Miami —con su séptimo gol en los últimos cuatro partidos de temporada regular. Suárez se convirtió en el quinto jugador en la historia de la MLS en registrar al menos 10 goles y cinco asistencias en cada una de sus primeras tres temporadas en la MLS.

Noah Allen le dio a Miami una ventaja de 2-1 con un cabezazo en el tiempo añadido de la primera mitad.

El inicio del partido se retrasó 40 minutos por condiciones meteorológicas adversas.

Otros partidos

Robert Lewandowski consiguió dos tantos, incluido el que significó la victoria en su debut con el Fire de Chicago, que venció 2-1 a Charlotte.

Con un tanto de Thomas Müller en las postrimerías del encuentro, los Whitecaps de Vancouver igualaron 1-1 ante Los Angeles FC.

El panameño Mijahir Jiménez aportó un doblete en su primer partido de inicio en la MLS para que los Red Bulls de Nueva York superaran 3-2 a Orlando.

El Union de Filadelfia superó 3-2 al Atlanta United; San Diego empató 1-1 ante Minnesota United; Montreal igualó 2-2 con el Revolution de Nueva Inglaterra, al igual que DC United ante Nashville.

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FUENTE: AP