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Messi recibirá homenaje en pleno partido de equipos de Argentina tras su retiro internacional

BUENOS AIRES (AP) — Los partidos de todas las competiciones masculinas y femeninas del fútbol de Argentina se detendrán para brindar un minuto de aplausos a Lionel Messi como homenaje tras su decisión de retirarse de la selección nacional.

Las imágenes de los futbolistas argentinos Lionel Messi (derecha) y Diego Maradona decoran el muro de un restaurante, el lunes 31 de agosto de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Las imágenes de los futbolistas argentinos Lionel Messi (derecha) y Diego Maradona decoran el muro de un restaurante, el lunes 31 de agosto de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Los árbitros detendrán el juego a los 10 minutos de cada partido en la próxima fecha del torneo Clausura, así como en otras ligas masculinas y femeninas de Argentina, en reconocimiento a la trayectoria de Messi con el equipo nacional, anunció la Asociación del Fútbol Argentino el miércoles por la noche.

La AFA fijó ese momento del partido como referencia simbólica al número 10, el dorsal que Messi utilizó durante la mayor parte de su carrera con la Albiceleste.

Los homenajes empezaron el mismo miércoles durante el partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina.

Messi, de 39 años, anunció el lunes que ya no jugará para la selección tras 21 años de servicio.

Condujo a Argentina al título del Mundial en 2022, además de disputar otras dos finales mundialistas. Es el jugador con más presencias con la selección, con 207 partidos, y también es su máximo goleador, con 125 tantos anotados.

Idolatrado en Argentina, Messi nunca ha jugado profesionalmente en su país. Se mudó Barcelona a los 13 años para iniciar una carrera única en una generación, erigiéndose entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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