Messi recibe el Princesa de Asturias de los deportes

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Lionel Messi tras recibir el premio Princesa de Austurias del deporte en Oviedo, España, el viernes 23 de octubre de 2026. (AP Foto/Miguel Oses) AP

El astro argentino recibió la distinción de manos de la princesa Leonor, en presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia.

El ocho veces ganador del Balón de Oro y considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia subió a recoger su premio entre los aplausos de los asistentes al Teatro Campomar, habitual sede de los premios que cada año resalta lo más destacado de las artes, las ciencias, la cultura y el deporte.

Messi, de 39 años, se levantó de su asiento, saludó a la princesa Leonor y posó apenas medio minuto ante la ovación.

“Si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono, ha sido con las grandes gestas deportivas. No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan”, dijo la princesa.

El jugado que eligió a Messi remarcó la extraordinaria trayectoria deportiva del actual jugador del Inter de Miami que inicios de mes disputó su último partido con la selección argentina.

"Su deslumbrante talento y su continua labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, y porque se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, su humildad y compromiso con el juego colectivo”, añadió el jurado.

Messi se convirtió en el tercer futbolista en recibir este galardón después de Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012. La selección de Brasil también recibió el premio en 2002 tras adjudicarse su quinto Mundial. ___ Consulta aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP