Messi tras muerte de su padre: “No sé cómo seguir”

El capitán de Argentina, Lionel Messi, llora tras la derrota ante España en la final del Mundial en East Rutherford, N.J., domingo 19 julio, 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

“No sé que voy a hacer sin vos, no sé como seguir”, expresó el capitán del subcampeón mundial Argentina y del Inter Miami en una sentido mensaje publicado el miércoles en Instagram.

“Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, reveló el futbolista de 39 años.

Jorge Messi falleció el sábado en una clínica de Rosario tras una batalla contra una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses. Tenía 68 años.

Jugó un rol fundamental en la brillante carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del fútbol.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada, más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón”, escribió Messi.

En otro pasaje de la carta, Messi expuso su dolor por no poder ganar la final del último Mundial contra España para dedicársela a su padre y las dificultades que atravesó durante el certamen.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, remarcó Messi.

Argentina perdió 1-0 en tiempo suplementario de la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.

En el primer partido de Argentina en el reciente Mundial ante Argelia, el astro convirtió tres goles. En el festejo del primero se le notó visiblemente emocionado. El 10 de Argentina aclaró luego en la conferencia de prensa que lloró por “una cuestión ajena a lo deportivo”.

En plena competencia, la familia Messi se vio obligada a confirmar que “Jorge atravesaba una situación de salud”, luego que se difundiera un falso rumor sobre su deceso.

“Tanto me pediste que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, contó el 10 en la carta de este miércoles. “Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

Durante la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi anotó ocho goles y sumó un total de 21 en la competencia. Es el segundo máximo goleador histórico detrás del francés Kylian Mbappé (22).

Messi viajó el domingo a su natal Rosario para despedir a su padre en un cementerio privado. El martes por la noche regresó a Miami.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, escribió Messi. “Descansa en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo pá”.

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FUENTE: AP