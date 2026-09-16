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Messi llega a 100 goles con Inter Miami en triunfo 2-0 ante Cruz Azul en la Copa de Campeones

MIAMI (AP) — Lionel Messi anotó el gol número 100 de su carrera con el Inter Miami y Casemiro agregó otro en la victoria el miércoles 2-0 del equipo de Miami ante Cruz Azul de México para ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras ganar la Copa de Campeones Concacaf al vencer a Cruz Azul el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras ganar la Copa de Campeones Concacaf al vencer a Cruz Azul el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Messi abrió el marcador a los 24 minutos, al rematar de cabeza un centro del uruguayo Luis Suárez para llegar a 100 goles en 115 apariciones en todas las competiciones con Miami.

El hito llegó ante el mismo club contra el que Messi anotó su primer gol con el Inter Miami. En julio del 2023 marcó de tiro libre en el tiempo de descuento para vencer a Cruz Azul 2-1 en su debut con el equipo.

Casemiro puso el 2-0 a los 81 minutos al rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Messi.

El mediocampista brasileño ha marcado cuatro goles, todos de cabeza, en sus últimos cinco partidos, después de anotar en tres encuentros consecutivos contra CF Montreal, Atlanta United y Chicago, antes de quedarse sin gol el sábado ante Nashville.

La victoria le dio al Inter Miami otro trofeo tres años después de la llegada de Messi. Miami ganó la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y la Copa MLS en 2025.

Inter Miami regresa a la actividad de la MLS el domingo, cuando reciba a San Diego FC en el Nu Stadium. Miami llega al partido en el segundo lugar de la clasificación de la Conferencia Este.

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