Mensaje de Savannah Guthrie al secuestrador de su madre no tiene respuesta

Esta imagen proporcionada por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, el lunes 2 de febrero de 2026, muestra una alerta de persona desaparecida para Nancy Guthrie. (Pima County Sheriff's Department via AP) AP

En un video grabado y publicado en redes sociales el miércoles, Guthrie dijo que su familia está lista para hablar, pero quiere pruebas de que Nancy Guthrie, quien las autoridades creen fue llevada de su casa en Arizona contra su voluntad, sigue viva. Guthrie expresó que su familia ha escuchado informes de los medios sobre una carta de rescate.

"Estamos listos para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes son fácilmente manipuladas", dijo Savannah Guthrie mientras leía de una declaración preparada. "Necesitamos saber sin lugar a dudas que ella está viva y que la tienes. Queremos saber de ti y estamos listos para escuchar. Por favor, contáctanos".

La madre de la presentadora fue vista por última vez alrededor de las 9:45 p.m. del sábado, cuando su familia la dejó en casa después de cenar con ella, dijo el departamento del sheriff. Fue reportada como desaparecida el domingo al mediodía después de que no apareció en una iglesia.

La familia publicó el mensaje después de que la policía realizara una búsqueda en y alrededor de la casa de Nancy Guthrie durante varias horas el miércoles.

Kevin Adger, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, dijo que los investigadores habían estado en la casa a principios de la semana durante un par de días y luego devolvieron el acceso a la familia con el entendimiento de que podrían regresar si lo necesitaban.

"Esta es una investigación de seguimiento", dijo en referencia a los funcionarios que regresaron el miércoles.

Adger dijo que el departamento del sheriff no haría comentarios sobre el video publicado por la familia.

Múltiples organizaciones de medios informaron haber recibido supuestas notas de rescate el martes que entregaron a los investigadores. El departamento del sheriff había dicho que estaba tomando las notas y otros consejos en serio, pero se negó a comentar más.

El mensaje de la familia para Nancy Guthrie

Savannah Guthrie se mostró emocional en ocasiones durante la grabación, con su voz quebrándose. Sonrió y miró a la cámara al dirigirse directamente a su madre, diciendo que la familia rezaba por ella y que la gente la estaba buscando.

"Mamá, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios", dijo.

Savannah Guthrie describió a su madre como una "mujer amable, fiel, leal, ferozmente amorosa, de bondad y luz" y dijo que era divertida, vivaz e ingeniosa.

"Habla con ella y lo verás", dijo.

Guthrie estaba flanqueada por su hermana Annie y su hermano Camron, quienes también hablaron. Annie calificó a su madre como su faro y dijo que la necesitan.

"Mamá, si estás escuchando, necesitamos que vuelvas a casa. Te extrañamos", dijo Annie Guthrie.

Ningún sospechoso identificado

Las autoridades no ofrecieron el miércoles una actualización detallada sobre su búsqueda y su próxima conferencia de prensa estaba programada para el jueves. La oficina del Sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, dijo que los detectives aún estaban hablando con cualquiera que hubiera tenido contacto con Nancy Guthrie el fin de semana pasado, pero que no se había identificado a ningún sospechoso o persona de interés.

Nanos sugirió que había video de algunas cámaras, aunque no dio más detalles, añadiendo: "Todo eso ha sido enviado y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con las empresas que poseen esas cámaras o construyeron esas cámaras".

En la casa de la madre, ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, había señales de una entrada forzada. Guthrie tiene movilidad limitada, y los funcionarios no creen que se haya ido por su cuenta. Un despachador del sheriff hablando con los agentes durante una búsqueda el domingo indicó que tiene presión arterial alta, un marcapasos y problemas cardíacos, según el audio de broadcastify.com.

Jim Mason, comandante desde hace mucho tiempo de un grupo de búsqueda y rescate en el Condado de Maricopa, no está involucrado en la búsqueda de Guthrie, pero dijo que el terreno desértico puede dificultar la búsqueda de personas desaparecidas. Dijo que puede ser difícil mirar en áreas densas con árboles de mezquite, cactus cholla y otros arbustos del desierto.

"Algunos de ellos son tan densos que no puedes conducir a través de ellos", dijo Mason.

Partidarios en todo el país

Cientos de personas asistieron a una vigilia vespertina por Nancy Guthrie en una iglesia de Tucson, donde escucharon oraciones y colocaron velas encendidas en un altar. Un sacerdote rezó para que Dios confortara a Guthrie y la trajera de vuelta a aquellos que ama.

Después, Jeremy Thacker tenía lágrimas en los ojos mientras describía la angustia y la impotencia que estaba experimentando por la desaparición de Guthrie. Trabajó con Savannah Guthrie en una estación de noticias local y compartieron la pérdida de sus padres a una edad temprana. Su propia hermana fue secuestrada cuando él era joven.

Thacker dijo que conocía a Nancy Guthrie como una persona aguda, con los pies en la tierra y sincera.

"Todos estamos conteniendo la respiración", dijo Thacker.

Por cuarto día el jueves, "Today" comenzó con la desaparición de Guthrie, reproduciendo el mensaje en video de la familia en su totalidad, pero Savannah Guthrie no estaba en el escritorio del presentador. NBC Sports dijo el martes que no cubrirá los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 "mientras se enfoca en estar con su familia durante este momento difícil".

La presentadora de "Today" creció en Tucson, se graduó de la Universidad de Arizona y anteriormente trabajó como reportera y presentadora en la estación de televisión KVOA de Tucson. Sus padres se establecieron en Tucson en la década de 1970 cuando ella era niña. La menor de tres hermanos, atribuye a su madre el haber mantenido a su familia unida después de que su padre muriera de un ataque al corazón a los 49 años, cuando Savannah tenía solo 16.

___

Billeaud informó desde Phoenix. Los escritores de Associated Press Audrey McAvoy en Honolulu, Hallie Golden en Seattle, Michael Hill en Albany, Nueva York, Darlene Superville en Washington y Julie Walker en Nueva York contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP