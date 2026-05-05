americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Meloni denuncia foto falsa de ella generada por IA

ROMA (AP) — La primera ministra italiana Giorgia Meloni denunció el martes la circulación de una foto “deepfake” suya —posando en la cama, con lencería— y se quejó de que ese tipo de imágenes creadas con inteligencia artificial se estaban utilizando para difamarla.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni en una cumbre europea en Ereván, Armenia, el 4 de mayo del 2026. (AP foto/Anthony Pizzoferrato)
La primera ministra italiana Giorgia Meloni en una cumbre europea en Ereván, Armenia, el 4 de mayo del 2026. (AP foto/Anthony Pizzoferrato) AP

Meloni compartió la foto en Facebook. Junto a ella incluyó una aparente publicación de alguien llamado Roberto, quien al parecer también la había compartido en redes sociales con el comentario de que Meloni debería sentirse “avergonzada” de sí misma.

Meloni advirtió que nadie debería difundir ese tipo de imágenes en redes sociales sin verificarlas.

“Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y atacar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no pueden”, indicó la mandataria.

No se sabe si Meloni denunciará el incidente ante las fuerzas del orden, como le instaron a hacerlo personas que comentaron su publicación. Sin embargo, reconoció que la manipulación de la foto “en realidad me hizo ver mucho mejor”.

“Pero el hecho sigue siendo que, para atacar y decir mentiras, la gente ahora usará absolutamente cualquier cosa”, escribió.

No es la primera vez que la imagen de Meloni, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia, causa revuelo. En febrero estalló un pequeño escándalo después de que en una iglesia de Roma apareciera un querubín con un parecido sorprendente a Meloni.

Entonces, Meloni reaccionó con sentido del humor.

“No, definitivamente no me parezco a un ángel”, escribió Meloni en redes sociales, junto una foto de la obra y un emoji de risa/llanto.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter