Meloni denuncia foto falsa de ella generada por IA

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La primera ministra italiana Giorgia Meloni en una cumbre europea en Ereván, Armenia, el 4 de mayo del 2026. (AP foto/Anthony Pizzoferrato) AP

Meloni compartió la foto en Facebook. Junto a ella incluyó una aparente publicación de alguien llamado Roberto, quien al parecer también la había compartido en redes sociales con el comentario de que Meloni debería sentirse “avergonzada” de sí misma.

Meloni advirtió que nadie debería difundir ese tipo de imágenes en redes sociales sin verificarlas.

“Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y atacar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no pueden”, indicó la mandataria.

No se sabe si Meloni denunciará el incidente ante las fuerzas del orden, como le instaron a hacerlo personas que comentaron su publicación. Sin embargo, reconoció que la manipulación de la foto “en realidad me hizo ver mucho mejor”.

“Pero el hecho sigue siendo que, para atacar y decir mentiras, la gente ahora usará absolutamente cualquier cosa”, escribió.

No es la primera vez que la imagen de Meloni, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia, causa revuelo. En febrero estalló un pequeño escándalo después de que en una iglesia de Roma apareciera un querubín con un parecido sorprendente a Meloni.

Entonces, Meloni reaccionó con sentido del humor. “No, definitivamente no me parezco a un ángel”, escribió Meloni en redes sociales, junto una foto de la obra y un emoji de risa/llanto. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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