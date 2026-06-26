Mellizos vencen a Rockies 9-8 en 10 entradas, tras desperdiciar ventaja de 7 carreras

Royce Lewis (izquierda), de los Mellizos de Minnesota, celebra con Kody Clemens (2) tras conectar un sencillo para dejar en el terreno a los Rockies de Colorado durante la décima entrada de un partido de béisbol, el viernes 26 de junio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Craig Lassig) AP

Lewis consiguió el primer hit de oro de su carrera y el primero de Minnesota en la temporada.

Kyler Fedko, que entró como corredor emergente por Josh Bell en segunda, avanzó a tercera base por un lanzamiento descontrolado de Jimmy Herget (0-2) antes de que Lewis pegara un rodado que pasó junto al campocort venezolano Ezequiel Tovar.

Hunter Goodman conectó un jonrón de dos carreras para coronar una novena entrada de cinco anotaciones y darle a los Rockies, que perdían 7-0 tras siete innings, una ventaja de 8-7. Jake McCarthy había pegado un cuadrangular de tres carreras dos bateadores antes.

El batazo de Goodman fue ante Anthony Banda, quien desperdició un salvamento por segunda vez esta temporada.

Austin Martin y Ryan Kreidler conectaron sencillos con un out para Minnesota en la novena, y un elevado alto de Byron Buxton pasó por encima del antesalista puertorriqueño Willi Castro para empatar el juego.

Kody Clemens conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada por los Mellizos. Brooks Lee elevó una pelota que cayó apenas dentro del poste de foul del jardín derecho para un jonrón de dos carreras en la segunda.

Trevor Larnach pegó un doblete y anotó con un doble de Buxton. Clemens recibió base por bolas y Bell conectó un doble para remolcar a Buxton y a Clemens y poner el marcador 7-0 en la quinta entrada.

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FUENTE: AP