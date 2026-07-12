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Mellizos vencen 4-2 a Angelinos y llegan al receso con 8 triunfos en sus últimos 9 juegos

MINNEAPOLIS (AP) — Trevor Larnach conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Ryan Jeffers añadió un doble de dos carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles y llegan al receso del Juego de Estrellas con ocho triunfos en sus últimos nueve partidos.

Trevor Larnach de los Mellizos de Minnesota batean un jonrón en la octava entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim)
Trevor Larnach de los Mellizos de Minnesota batean un jonrón en la octava entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim) AP

El sencillo de Larnach en la tercera entrada remolcó a Luke Keaschall e igualó el juego 1-1. Jeffers siguió con un doble que impulsó a Ryan Kreidler y a Larnach, ampliando la ventaja a 3-1.

Larnach agregó un cuadrangular solitario de 405 pies hacia el jardín derecho en la octava entrada, su séptimo de la temporada, y los Mellizos ganaron su quinta serie consecutiva.

El abridor de Minnesota, Taj Bradley (9-3), trabajó siete entradas, permitió seis hits y dos carreras limpias, con seis ponches y un par de bases por bolas. Andrew Morris ponchó a dos en las últimas dos entradas y consiguió su tercer salvamento.

Josh Lowe y el dominicano Denzer Guzman conectaron jonrones solitarios por los Angelinos. El octavo de la temporada para Lowe llegó en la segunda entrada y Guzman añadió el suyo, el cuarto, en la séptima.

El dominicano José Soriano (8-6) permitió cinco hits, tres carreras limpias y dos bases por bolas en cinco entradas.

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