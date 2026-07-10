Mellizos reincorporan al receptor Ryan Jeffers tras casi 2 meses en la lista de lesionados

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ARCHIVO - El receptor de los Mellizos de Minnesota, Ryan Jeffers, lanza a la primera base para poner fuera a David Hamilton, de los Cerveceros de Milwaukee, durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el 15 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn, Archivo) AP

Jeffers, de 29 años, tenía un promedio de bateo de .295, un OPS de .949, siete jonrones y 26 carreras impulsadas en 37 juegos antes de la lesión. Recientemente disputó cinco partidos en Triple-A como parte de una asignación de rehabilitación, en la que bateó para .375 con dos jonrones.

Jeffers está en su séptima temporada con los Mellizos y batea para .243 con 75 jonrones en 552 juegos de su carrera.

Para hacerle espacio a Jeffers en el roster, los Mellizos enviaron al jardinero Kyler Fedko a Triple-A. Fedko se fue en blanco en 16 turnos al bate a lo largo de 14 juegos.

Los Mellizos también adquirieron el viernes al relevista derecho Tommy Nance, procedente de los Azulejos de Toronto, a cambio del receptor/infielder de ligas menores Ryan Sprock y dinero del fondo de bonificaciones internacionales.

Nance, de 35 años, ha lanzado en las Grandes Ligas durante cinco temporadas y registra una efectividad de 3.82 en 32 apariciones este año. Sprock bateó para .306 con cinco jonrones y 37 carreras impulsadas con el equipo Low-A Fort Myers esta temporada, antes de un reciente ascenso a High-A Cedar Rapids.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP